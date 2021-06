Un nouveau démantèlement de camp de migrants à Calais

La préfecture du Pas-de-Calais annonce ce vendredi matin le début d'une opération de mise à l'abri de migrants installés dans plusieurs hangars, route de Saint-Omer à Calais. Ils sont plusieurs centaines, dont une trentaine d'enfants. L'évacuation a démarré à 6h.

C'est le propriétaire du terrain qui a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Une ordonnance d'expulsion avait été rendue le 27 mai dernier. La préfecture indique que des maraudes avaient été organisées avant cette évacuation pour proposer aux migrants des hébergements dans des centres d'accueil du Pas-de-Calais.

Les familles encore présentes sur le site des hangars Magnesia seront mises à l'abri dans le département. Les migrants isolés seront conduits vers des centres d'accueil dans d'autres régions.

Mercredi, Xavier Bertrand, le président du conseil régional des Hauts-de-France et Natacha Bouchart, maire de Calais avaient réclamé au ministère de l'Intérieur le démantèlement de ce nouveau campement pour "éviter la reconstitution d'une nouvelle jungle". Dans ce courrier, les élus évoquaient des rixes impliquant une trentaine de personnes dans ces hangars et nécessitant l'intervention d'une "cinquantaine de policiers et CRS".