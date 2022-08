Un nouveau dispositif de contrôle du stationnement débarque à Toulouse

Attention à la prune ! À partir de ce mardi à Toulouse, un nouveau système entre en vigueur pour détecter les voitures qui n'ont pas payé leur stationnement. C'est le système LAPI, système de lecture automatique de plaques d'immatriculation. Une voiture équipée de caméras sillonne les rues et scanne toutes les plaques. Le système permet de savoir qui a payé, et qui n'a pas payé son stationnement. L'idée, en automatisant ces contrôles, c'est de gagner en efficacité. Le système existe déjà dans plusieurs villes en France : Lille, Paris, Marseille ou encore plus récemment Thonon-les-Bains.

Comment fonctionne le nouveau système LAPI ?

Il s'agit de voitures banalisées équipées de caméras qui sillonnent les rues de Toulouse et ses plus de 16.300 places payantes. Les plaques sont lues, et analysées tout de suite. La technologie détecte donc immédiatement si vous avez payé le stationnement ou non puisqu'il faut désormais rentrer votre plaque d'immatriculation lorsque vous vous rendez au parcmétre. Un gain de vitesse considérable qui, logiquement, permet un plus grand nombre de contrôle.

Est-ce que ça se traduit par une augmentation des PV ?

Il faudra attendre pour voir mais dans les villes ou le système LAPI est déjà en place, globalement, c'est plutôt en hausse selon nos confrères de la presse quotidienne régionale. A Nice par exemple, les PV ont quasiment doublé en un mois. Ils auraient carrément quadruplé à Lille. Quand on sait qu'à Toulouse près de 70% des conducteurs ne paient pas leur stationnement, on imagine bien que la facture peut vite être salée.

Inquiétude chez une partie des personnes handicapées

Son arrivée à Toulouse suscite des inquiétudes chez une partie des personnes handicapées. En effet, celles qui disposent du macaron, c'est à dire la carte de stationnement pour personnes handicapées, ont le droit de stationner gratuitement partout. C'est un droit car les parcmètres ne leur sont souvent pas accessibles. Le problème, c'est que le système LAPI ne fait pas la différence avec une voiture lambda. La mairie de Toulouse propose de contourner cette difficulté en demandant aux personnes qui ont ce macaron d'enregistrer leur plaque dans un système particulier, ou de se déclarer via une application ou un parcmètre. Inacceptable pour Odile Maurin, présidente de l'association Handi social, et conseillère municipale d'opposition.

"Qu'est-ce qui pourrit la vie des personnes handicapées en général ? (...) C'est les démarches administratives à répétition. Donc, alors que cette gratuité est de droit, la maire de Toulouse s'arroge le droit d'aggraver les conditions de vie des personnes handicapées, en leur demandant de se rendre à un parcmètre inaccessible, en leur demandant d'utiliser une application qui n'est même pas accessible aux déficients visuels, ou en engageant des formalités pour inscrire un véhicule."

Je vais devoir inscrire une auxiliaire de vie différente chaque jour dans le dispositif ?

"Mettre en place ce système c'est ignorer que la majorité de personnes handicapées n'ont pas de véhicules, elles utilisent les véhicules de tierce-personnes. Moi j'ai des personnes qui m'on contactée et qui m'ont dit : moi j'ai une auxiliaire de vie différente chaque jour. Donc je vais devoir inscrire une auxiliaire de vie différente chaque jour dans le dispositif ?"

A Paris, 17.000 personnes handicapées ont été verbalisées abusivement en 2019. Plus globalement, l'arrivée ce mardi de LAPI à Toulouse ne rencontre pas un plus grand succès chez l'ensemble des conducteurs. C'est le moins qu'on puisse dire.