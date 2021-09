Un nouveau dock flottant s'installe au port de Rouen, un monstre de 180 mètres de long

C'est un véritable monstre qui s'installe au port de Rouen. Un nouveau dock flottant est amarré depuis ce mercredi matin quai Marcel Marais, l'ancien quai de l'Ouest : 180 mètres de long, sur 37 de large. Il vient remplacer le précédent, datant de 1927, et a coûté 18 millions d'euros.

Ce dock est utilisé pour l'entretien des navires, notamment ceux du port. "C'est important pour les grands ports d'avoir des endroits dédiés à la réparation navale parce qu'il y a une grande flotte sur la Seine, et que cette flotte de navires a besoin d'entretien régulier", explique Pascal Gabet, directeur général délégué d'Haropa Port, en charge du port du Havre. "Le premier client c'est tout de même nous. Le centre de réparation navale du port de Rouen répond aux objectifs du port, c'est-à-dire à l'entretien de nos propres engins nautiques, notamment les dragues, des engins qui permettent d'entretenir le fond de la Seine et de pouvoir maintenir la circulation des navires maritimes. Dans les autres clients, on va retrouver l'ensemble des mariniers qui naviguent sur la Seine, le Département de Seine-Maritime qui a confié au port de Rouen l'entretien des bacs départementaux, mais on va trouver aussi des navires de servitude, des petits engins fluviaux. Ce sont vraiment les usagers de la Seine qui lorsqu'ils ont besoin d'une mise au sec, peuvent utiliser le doc flottant".

Un impressionnant dispositif pour transporter le dock d'Abu Dhabi jusqu'à Rouen

Le port de Rouen en disposait déjà d'un, datant de 1927, mais il était en fin de vie. Il sera d'ailleurs déconstruit d'ici quelques mois. Le nouveau, acheté aux Emirats Arabes Unis, entrera en service d'ici quelques mois. Son transport, depuis Abu Dhabi, n'a pas été de tout repos. "Même si on gère le dossier de la manière la plus professionnelle possible, en pensant à tous les paramètres, il y faut toujours une petite partie de chance pour que cela réussisse parfaitement", reconnaît Eric Lelievre, le PDG de Promaritime, l'entreprise rouennaise sélectionnée pour le transporter. Le dock a d'abord été chargé sur un semi-submersible, pour l'emmener en direction de la France. "La caractéristique de ce transport, c'est que le dock a été placé en travers, et dépassait de 30 mètres de chaque côté. C'était un grand challenge", poursuit Eric Lelievre. "On a passé sans encombre le Cap de Bonne-Espérance, puis ensuite il y a eu toute la prestation à Brest, où le semi-submersible s'est immergé, et avec des remorqueurs il a été acheminé au chantier naval Damen", après six semaines de mer.

Le nouveau dock flottant a été amarré dans la matinée ce mercredi au port de Rouen. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Le dock est ensuite resté en cale sèche durant 49 jours, pour travaux : peinture, installation d'un système de récupération des eaux, procédure particulière également face à des résidus d'amiante. Il a enfin pu reprendre sa route en direction de la Seine-Maritime, sur la Seine, remorqué à une vitesse de cinq nœuds maximum, pour éviter qu'il ne dévie. "Vous avez vu l'envergure du colis ! La navigation sur la Seine a été arrêtée, car aucun navire ne pouvait croiser se monstre", souligne le PDG de Promaritime.