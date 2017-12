Corse, France

Le drive sera situé dans l'ancien magasin Foir'fouille dans la zone de Baleone. "Il y avait une demande forte des clients," a expliqué Patrick Rocca. "Le temps d'effectuer les démarches administratives et les cinq à six mois de travaux, le drive devrait ouvrir en fin d'année 2018".

Les travaux consisteront au réaménagement du bâtiment et surtout à la réalisation des pistes pour les véhicules. Réunie en préfecture à Ajaccio, la CDAC a adopté le projet par 7 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. Les trois voix contre ont été celles de la ville d'Ajaccio, de la CAPA et de la CTC.