Le Centre de Secours de Tours-Centre (Boulevard Wagner) vient de recevoir un nouveau fourgon pompe-tonne flambant neuf. Il s'agit d'une véhicule dernière génération, plus compact, plus maniable, plus ergnomique, plus robuste, avec des matériaux recyclables. Il a été fabriqué par Rosenbauer, leader mondial des techniques et des services de prévention et de lutte anti-incendie. Rosenbauer produit environ 400 fourgons/an.

Remise de clefs du nouveau #FPT au CSP de @villedetours centre en présence d'Alexandre Chas, Pdt du Colonel Paturel, DDSIS et de @RosenbauerGroup 🚒 pic.twitter.com/Sfj9wtQdY1 — sdis37 (@sdis37) March 14, 2018

Cet engin va permettre d'équiper à neuf, le centre de secours de Tours-Centre qui effectue presque 600 sorties par an, essentiellement dans le domaine de l'incendie urbain.

Le nouveau véhicule du centre de secours de Tours - Le fourgon a été élaboré par Rosenbauer, leader mondial du secteur

Caractéristiques techniques :

- 290 ch/Présence d'une génératrice (production d'électricité) / 40 mètres de tuyaux de 33 cm de diamètre

- Lance avec débit de 500 litres/min

- Poids : 15.000 kg

- Cabine pouvant emmener 8 sapeurs-pompiers / Réservoir à eau 2600 litres / Eclairage LED

Ce nouveau fourgon va coûter 358.000 euros avec l'armement.