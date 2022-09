Un nouveau foyer de l'enfance et une pouponnière en projet dans le Territoire de Belfort

Adrien Taquet, secrétaire d'Etat en charge de l'Enfance et des familles auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, en visite au foyer de l'enfance de Belfort le 28/10/21

Un nouveau foyer de l'enfance et une pouponnière dans le Territoire de Belfort dans les 3 à 4 ans à venir. C'est le projet sur lequel travaille le Conseil départemental, en charge de la protection de l'enfance. Il s'occupe actuellement de 412 enfants placés sur décision de justice, pour des problèmes de situation sociale ou violences intrafamiliales souvent. Mais chaque année, le département constate une hausse d'environ 5% des besoins. Ces deux nouveaux établissements pourraient voir le jour dans 3 à 4 ans espère Florian Bouquet.

Une capacité d'accueil d'une soixantaine d'enfants

Selon le président du Conseil départemental du Territoire de Belfort, les structures existantes sont déjà pleines. On arrive même à saturation selon l'élu. Il y a 3 foyers, à Belfort, Fontaine et Bavilliers, plus une centaine de familles d'accueil. Mais ça ne suffit plus face à cette demande croissante. D'où ce projet de création d'un nouveau foyer qui accueillerait une trentaine d'enfants. Même capacité pour une pouponnière dédiée aux petits, des bébés jusqu'à 6 ans.

Une implantation dans le centre ville de Belfort

Les deux établissements seraient implantés dans le centre de Belfort selon Florian Bouquet "Peut-être avenue Jean Moulin où le Grand Belfort et le département disposent de terrains fonciers" précise encore l'élu. Cela coûterait 4 millions et demi par structure, "des budgets inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement" précise l'élu, pour une ouverture espérée dans 3 à 4 ans. Il faudra aussi trouver de nouvelles familles d'accueil, "le besoin reste énorme et nous continuons notre campagne de recrutement" conclut le président du département.