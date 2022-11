Un nouveau jardin potager en partage voit le jour dans un quartier de Nice

C'est en poussant une petite porte au grillage vert derrière l'église de Saint-Roman-de-Bellet qu'on pénètre dans ce tout nouveau potager partagé. Un lieu sur 1200 m2 avec 17 parcelles qui n'attendent plus que les habitants du quartier pour être cultivées. "On a des normes qu'il faut suivre, explique Valérie, responsable du projet pour le comité de quartier. Il faut utiliser des semences respectueuses de l'environnement, pas de pesticides, travailler en permaculture et adhérer à l'idée de partage des responsabilités." Des concepts qui séduisent de plus en plus les azuréens qui, pour beaucoup, n'ont pas forcément de jardin. "Tout les habitants du quartier peuvent s'inscrire et candidater. Moyennant une cotisation de 120 euros par an, ils ont alors accès à 15m2 de terre ce qui permet de viser l'autonomie alimentaire sur certains légume. Pour des tomates, des courgettes, c'est une surface suffisante pour en avoir tout l'été et pour toute une famille". En plus de leur production, les adhérant devront travailler une plus grande parcelle commune dont la production sera donnée à des niçois dans le besoin.

Apprendre et diffuser un savoir faire

Ce jardin se veut donc aussi un lieu d'apprentissage, de sensibilisation aux méthodes écologiques de cultures à base d'économie d'eau et de produits naturels. Le comité de quartier souhaite aussi que cette initiative créée une émulation, des rencontres entre les habitants qui participent peu à la vie du quartier. La municipalité, qui a mis à disposition de terrain, se félicite de ce nouveau projet et souhaite en faire un modèle. La ville en possède une dizaine sur son territoire mais elle veut en créer quelques un de plus. La municipalité veut surtout que les privés, propriétaires et copropriétaires, s'emparent du concept et le développent sur leur propre terrain.