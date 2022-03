Un nouveau joueur à l'USAM handball pour la fin de saison : Baptiste Bonnefond, en provenance de Biélorussie

Baptiste Bonnefond nouveau joueur de l'USAM, à Nîmes. Après 10 années à Montpellier et 2 à Aix en Provence, ce handballeur était en contrat avec le club de Brest, en Biélorussie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales aussi contre la Biélorussie ont changé la donne.

Fin février 2022, le Français Baptiste Bonnefond était un joueur de l'équipe du Handball Club Meshkov Brest, en Biélorussie. Cet arrière gauche est désormais nîmois, il joue à l'USAM jusqu'à la fin de la saison. Un départ de Biélorussie dicté par l'invasion russe de l'Ukraine. "L'ambassade conseillait aux familles de quitter le pays explique-t-il, et puis les sanctions commençaient à tomber, sanctions contre la Russie et donc contre la Biélorussie. Nous étions exclus des compétitions européennes, ne restait que le championnat à jouer... et puis le danger éventuel de la guerre."

Et après discussion avec son club, pas loin de deux semaines, un accord a été trouvé, autorisant son départ. Mais l'homme ne voulait pas terminer la saison chez lui, à tourner en rond en pantoufles. C'est là que les choses se compliquent. Pour que Baptiste Bonnefond puisse jouer en France, obtenir une licence et jouer en coupe d'Europe, il devait obtenir son Certificat international de transfert avant le 20 mars, le délai était très court. C'est donc toute une séquence administrative qui a dû se jouer très rapidement entre le club de l'USAM, la ligue et les fédérations de handball française et biélorusse.

Résultat, Baptiste Bonnefond est Nîmois. L'ancien Montpelliérain qu'il est connaît les lieux, il les a fréquentés comme adversaire. L'ancien joueur de Ligue connaît déjà de nombreux joueurs nîmois. Un joueur que l'entraîneur Franck Maurice est heureux de voir arriver dans son effectif : "C'est un joueur explosif, polyvalent, qui va nous apporter de la fraîcheur. Ce qu'il a vécu, la façon qu'il a eu de se ressourcer, ça lui a donné encore plus envie de retrouver les terrains... et de les retrouver avec nous, avec envie, et de nous accompagner sur des échéances qui sont et nombreuses et compliquées. Quand on a Baptiste dans son effectif, c'est forcément une plus-value."