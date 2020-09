Bersant Celina signe au DFCO en provenance du championnat anglais

Joyeux anniversaire à Bersant Celina. Pour ses 24 ans, ce jeune milieu de terrain kosovar signe au DFCO pour 4 ans.

Le jeune homme portait depuis deux saisons le maillot de Swansea City, club évoluant en Championship. L'équivalent de la deuxieme division anglaise.

Né à Prizren au Kosovo, Bersant Celina a longtemps vécu en Norvège, pays où il a débuté le football, explique le DFCO dans un communiqué. Repéré par Manchester City alors qu’il jouait au Strømsgodset IF, il a intégré l’académie des Citizens. Il participe alors à la Youth League et fait ses premiers pas au sein du monde professionnel. Dans le même temps, il a enchaîné les sélections jeunes avec la Norvège, mais a finalement choisi de défendre les couleurs du Kosovo (18 sélections en A, 2 buts).

Prêté successivement au FC Twente (Pays-Bas) et à Ipswich Town (38 match, 8 buts) par Manchester City dans le but de s’aguerrir, il est recruté en 2018 par Swansea City, club évoluant en Championship (2e division anglaise). Avec les Swans, il réalise deux saisons pleines (79 matchs, 10 buts, 11 passes décisives) et s’apprête à découvrir l’élite du football français.

Peguy Luyindula est confiant quant à sa capacité à s’imposer en Ligue 1 Uber Eats : « En Championship, il a été habitué à un championnat très rude dans le combat. Il va apporter beaucoup d’envie et sera prêt à tout donner. Mais ce qu’il aime avant tout, c’est d’évoluer dans le cœur du jeu. C’est un joueur de ballon très technique, plutôt explosif et bon dans la surface adverse. »

Chez les Rouges, Bersant Celina portera le maillot N°9.