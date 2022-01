Un nouveau lieu d'accueil pour les enfants et leurs parents à La Rochelle

Une bonne nouvelle pour les jeunes parents à La Rochelle. Désormais chaque samedi (de 9h à 12h), un nouveau lieu accueille les familles d'enfants de zéro à trois ans dans le quartier rochelais des Minimes : l'Amarelle est installée square Gabriel Lippman, dans les locaux du relais d'assistantes maternelles. Des jeux pour les enfants, des chaises pour les adultes. Comme un jardin public mais protégé de la pluie. C'est une "maison verte" dans l'esprit de celle que Françoise Dolto avait créée à Paris il y a plus de quarante ans.

Les neuf accueillants qui se succèdent dans ce lieu d'accueil parent-enfant (LAEP) promettent un accueil inconditionnel, sans jugement, pour préparer l'entrée des plus petits dans la société. Parmi les fondatrices, Dominique Merrheim co-anime déjà un lieu équivalent à Rochefort il y a vingt ans : "il y a des enfants qui ne s'adaptent pas à la crèche, et dans ce lieu, on les reçoit avec leurs mamans, donc c'est sécurisant, et peu à peu les enfants oublient leurs parents" pour jouer avec des copains de leur âge.

"Des échanges naturels, tous simples" avec d'autres parents

L'objectif c'est aussi de faire de la prévention, aider des parents à dénouer certaines difficultés rencontrées : "des difficultés de sommeil, d'ajustement avec les parents, des choses simples mais qui peuvent s'enkyster" précise Dominique Merrheim, actuelle présidente de l'Amarelle. Des réponses peuvent naître du dialogue avec les autres parents présents : "par exemple, une maman dont l'enfant ne dort pas peut entendre d'autres parents dire comment ils ont fait, des échanges naturels, tout simples."

Et puis il y a l'écoute bienveillante des accueillants : "un parent qui arrive ici, on ne va pas le juger, assure Christophe Mousset, prof de collège et psychanaliste, mais aussi désormais accueillant à L'Amarelle. Un parent a le droit d'avoir des difficultés, et non on n'a pas à la juger. On est persuadé que la personne fait du mieux qu'elle peut."

L'héritage de Françoise Dolto

Une posture inspirée du travail de la médecin et psychanalyste Françoise Dolto, c'est peut-être ce qui fait la spécificité de ce lieu : "ce que Dolto a apporté, qui était nouveau à l'époque, et qui l'est encore aujourd'hui, résume Christophe Mousset, c'est de s'adresser d'abord à l'enfant. Et c'est ce qu'on fait dans ce lieu."

L'Amarelle s'ajoute aux quatre LAEP déjà existants à La Rochelle : en centre-ville mais aussi à Mireuil, La Pallice et Port-Neuf. La Caf (caisse d'allocations familiales) qui finance ces structures en comptabilise une vingtaine sur la Charente-Maritime. Une dizaine en Charente.