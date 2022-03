Solidarité avec l'Ukraine : la ville de Toulouse ouvre un nouveau lieu de collecte sur l'île du Ramier

Toulouse, qui est jumelée avec la ville de Kiev, poursuit avec la Métropole son action en soutien à l'Ukraine. Dans ce cadre, un nouveau lieu de collecte de dons en nature ouvrira à Toulouse ce vendredi 18 mars. Il est situé dans le Hall 9 du parc des Expositions (sur l’île du Ramier, accessible par le pont du Stadium). Il sera ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 16h.

Ce nouveau centre sera géré (réception, gestion et distribution des dons) par deux associations. D’une part l'association Emmaüs va s’occuper des dons à destination des Ukrainiens déplacés à Toulouse. L’association Ukraine libre Toulouse va s’occuper des dons à destination de l’Ukraine, avec le concours d'agents de la collectivité.

La mairie avec les associations aussi établi une liste complète des produits les plus demandés parmi lesquels :

Trousse Hémorragie Urgence-attentat (kit IFAK)

Pansements compressifs hémostatiques d’urgence

Coussins compressifs

Garrots / garrots tourniquet

Bandages

Sérums physiologiques

Kits de survie

Gants médicaux

Tout pour le traitement des plaies (désinfectants, antiseptiques)

Civières, colliers et attelles

Seringues

Batteries externes

Piles de tous types

Lampes torches/frontales

Un point accueil d'urgence a été mis en place à Toulouse pour les arrivées de ressortissants ukrainiens avant l'orientation vers des lieux d'hébergement identifiés, mis à disposition de l'Etat par la Collectivité. Les parcs privés et publics ont recensé les disponibilités en plus des propositions d'hébergement des particuliers.

Une campagne de communication a aussi été lancée dans la ville via des totems, ds flyers et sur les panneaux lumineux pour guider les Toulousains qui veulent venir en aide aux Ukrainiens. Enfin une délibération sera proposée au vote lors du prochain Conseil de Toulouse Métropole en soutien au peuple ukrainien, via les associations humanitaires qui leur apportent de l'aide au plus près de leurs besoins et les associations locales qui contribuent à l’accueil des Ukrainiens à Toulouse.