Un nouveau lieu de vie en Chartreuse : un café-librairie à Entremont-le-Vieux

Entremont-le-Vieux, France

Quelques tables, un parasol devant l'Atelier café-librairie et à l'intérieur, les dernières nouveautés de la rentrée littéraire, un rayon bien fourni de romans de science-fiction, des ouvrages sur la Chartreuse, des bandes dessinées, au total un millier de titres. Mais la librairie propose aussi sa terrasse pour déguster une boisson sans alcool, un coin pour les enfants avec des coussins, des chaises et une table pour discuter. En fait l'Atelier, le café-librairie de Sandrine Dubuc est un lieu de vie qui pourrait bien devenir incontournable au centre du village. Déjà des touristes néerlandais s'installent sous le parasol juste pour commander une boisson, Gaëlle, habitante du village passe pour dénicher une nouvelle lecture dès qu'elle voit que la boutique est ouverte : "moi, je trouve ça génial que dans notre petit village de six cents habitants, il puisse y avoir un commerce comme une librairie. On pense surtout aux commerces alimentaires, mais les commerces de loisirs, de culture, c'est déjà beaucoup plus compliqué à installer et Sandrine a relevé un sacré défi en le faisant".

Écoutez : reportage au café-librairie "Les pages libres" à Entremont-le-Vieux, Savoie Copier

Sandrine ne part pas de rien : pendant trois ans, elle a fait les marchés et le camping en été avec sa librairie ambulante pour tester l'intérêt de la clientèle : les touristes, les habitants et les visiteurs qui viennent de Chambéry. La formule plaît alors Sandrine se décide, elle ouvre une boutique. Mais en plus des livres, il y a le café sans alcool, des animations pour tous, adultes et enfants. Pour cette fin d'été, elle ouvre le mercredi de 14h à 19h, les jeudi, vendredi et samedi et le dimanche matin.

Sandrine Dubuc, libraire-animatrice : "effectivement, ça manque un peu sur le territoire. Le fait que ce soit un lieu mélangé, mixte, d'activités, juste un lieu pour s'installer, pour regarder des bouquins ou pour discuter, c'est déjà énorme. J'ai même quelqu'un qui vient travailler ici".

Sandrine Dubuc : "Il y a une éducation à faire : café-librairie, ce ne sont pas deux mots qui vont ensemble normalement" Copier

L'endroit est stratégique dans le village de six cents habitants : situé en face de la coopérative laitière des Entremonts, il compte aussi une boulangerie et quelques mètres plus bas, le musée de l'Ours des Cavernes très prisé des vacanciers.