Un nouveau logo pour la région Occitanie

Le nouveau logo de la région Occitanie a été dévoilé ce vendredi à Montpellier. Il se veut fédérateur en combinant cultures occitane et catalane.

"_A la fois moderne et traditionne_l". Les mots de Léa Filipowicz, la conceptrice du nouveau logo de la région Occitanie.

Gersoise âgée de 22 ans, diplômée de design-graphisme, elle est la lauréate d'un appel à projets pour lequel 360 propositions ont été faites.

Un visuel simple, moderne et consensuel

"C'est un beau logo, fédérateur qui a suscité une adhésion immédiate" selon Carole Delga, la présidente de la région Occitanie.

Carole Delga, présidente de la Région, fière du nouveau logo

Fédérateur parce qu'il a été conçu à partir de la croix occitane et des marques catalanes, ces barres verticales qu'on appelle aussi griffes catalanes. Les couleurs, sang et or, sont communes aux deux cultures.

Eliane Jarycki y voit là "la reconnaissance des deux identités". La déléguée à la Culture et à la Langue catalanes sait déjà que ce logo ne fera pas l'unanimité chez les Catalans dont certains n'acceptent pas que leur nom n'apparaissent pas dans l'appellation de la Région.

"C'est une culture qui est aussi ancienne que la culture occitane, je voulais la remettre à l'honneur" précise la conceptrice, Léa Filipowicz.

Léa Filipowicz, la conceptrice du logo

La région Occitanie, dont Toulouse est la capitale, est composée de 13 départements. Elle est née il y a un an de la fusion du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées.