Un nouveau marché place Marcel Bouilloux-Lafont pour dynamiser le quartier de Montaudran, à Toulouse

Il y a de l'animation ce dimanche 14 mai sur la place Marcel Bouilloux-Lafont, près de la Halle de la Machine, à Toulouse. Un nouveau marché vient d'être lancé par la mairie de Toulouse. Une dizaine de stands sont installés sur la place pour l'occasion. L'objectif de ce marché de plein vent : dynamiser le nouveau quartier de Montaudran.

Un petit marché pour commencer

Les grands immeubles neufs d'habitation et le cinéma UGC côtoient la petite dizaine de stands de commerçants venus pour ce premier jour de marché. Un poissonnier, un fromager, des producteurs et revendeurs de fruits et légumes, un apiculteur mais aussi un boulanger. Evelyne, habite à deux rues de là, un panier de courses dans les mains, elle se réjouit : "je suis contente d'avoir un marché juste à côté de chez moi, ça m'évite d'aller au supermarché."

Son mari, à côté, émet quelques réserves : "C'est bien mais il y a peu de commerçants pour le moment. Il manque un boucher par exemple ou des vendeurs d'épices par exemple." Dans les allées c'est globalement le constat que font les badauds, venus découvrir ce marché.

Dynamiser ce nouveau quartier

Nicole, habite le quartier depuis de nombreuses années, elle va au marché Saint-Aubin dans le centre-ville habituellement mais ce dimanche elle voulait découvrir le nouveau marché de son quartier : "Il n'y a qu'un producteur de légumes, le second stand c'est un revendeur. Moi je cherche des producteurs et des produits de qualité quand je vais sur un marché. Ce n'est que le début on verra comme les choses vont évoluer."

Derrière son stand de fruits et légumes, Laurent Boscari, producteur de fruits et légumes à Montauban, (Tarn-et-Garonne) est confiant : "je pense que ça va évoluer très vite, d'ici un bon mois déjà il y aura plus de producteurs je suis sûr. En plus l'accès est facile avec le périphérique à proximité."

Des animations pour le lancement de ce nouveau marché

Et pour attirer du monde dès ce premier jour de marché, la mairie de Toulouse a mis les petits plats dans les grands avec une fanfare mais aussi des numéros du Minotaure de la Halle de la Machine. Clément, habite juste derrière la salle de spectacle, il profite du spectacle avec sa fille : "c'est chouette, ils ont mis le paquet. Les jeunes du quartier qui vont entendre la musique vont se dire 'que se passe-t-il ? Je vais aller voir' car tout le monde n'est peut-être pas encore au courant pour le lancement de ce marché."

Car l'objectif pour la mairie de Toulouse c'est bel et bien d'attirer du monde et de dynamiser à terme ce nouveau quartier comme l'explique le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc : "pour faire vivre un quartier il y a plusieurs ingrédients : les commerces mais aussi les marchés en font partie. On est une grande ville mais on encourage beaucoup les marchés, c'est le 77e celui de la place Marcel Bouilloux-Lafont, ça humanise la ville."