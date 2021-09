Un nouveau métier sur le Bassin d'Arcachon : le conseiller grand âge

A Gujan-Mestras une conseillère grand âge vient de monter son cabinet. Laura Van Lierde travaille pour la société Autonomia, spécialiste du maintien à domicile. Son rôle : faire en sorte que les personnes âgées puissent rester chez elle le plus longtemps possible. Elle nous explique son métier.

France Bleu Gironde : vous êtes conseillère grand âge pour le groupe Autonomia. C'est un nouveau métier. En quoi ça consiste ?

Laura Van Lierde : Je vais mettre en place et m'occuper de la gestion des personnes âgées au quotidien. Ça peut aller du rendez-vous médical au portage de repas ou encore la sécurisation du domicile. J'accompagne aussi les proches et les aidants. Ca passe par toute une palette de prestations. Le coiffeur à domicile, de l'art thérapie, des massages, se rendre à l'association séniors ou avoir tout simplement quelqu'un qui passe dire bonjour dans la semaine.

Le point de départ, c'est un diagnostic que vous réalisez avec la personne âgée c'est ça ?

Oui c'est ce qu'on appelle le diagnostic 360 degrés. On va questionner la personne sur ses besoins, ses envies et surtout son niveau de satisfaction. De là émerge un projet de vie avec un ciblage des objectifs. Ca nous permet de voir à quel niveau il faut mettre en place des prestations pour que la personne puisse être épanouie chez elle. Mon rôle c'est aussi d'assurer le suivi au quotidien. Je passe voir la personne où je l'appelle si besoin et je m'assure que tout se passe bien. Par exemple, Claudette a cassé ses lunettes à 17h30. Elle m'appelle et je trouve un opticien qui pourra intervenir rapidement.

L'objectif c'est le maintien à domicile. On constate qu'il y a un vrai désir des personnes âgées à rester vivre le plus longtemps chez elles !

Selon la dernière étude réalisée c'est le cas pour 97 % des personnes interrogées. Mais il faut mettre en place des choses pour s'assurer que la personne puisse rester chez elle de façon pérenne. On a aussi le cas des proches qui vivent loin de leurs parents. Ça peut être source d'angoisse et de culpabilité. Et bien nous, on vient prendre ce relais là, tout simplement pour que les enfants puissent profiter des meilleurs moments de la vieillesse de leurs parents.