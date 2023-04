Un nouveau mode de distribution des sacs jaunes à Amiens dès mai 2023

Les sacs jaunes seront distribués une fois par an, sous la forme de deux rouleaux de 30 sacs.

Finie la distribution des sacs jaunes à Amiens toutes les six semaines. A partir de mai 2023, ces sacs de recyclage seront distribués pour l'année entière : deux rouleaux de 30 sacs jaunes seront distribués aux habitants qui ne disposent pas de bac de recyclage. La mairie d'Amiens, qui officialise la nouvelle dans un communiqué ce mercredi, indique que ce nouveau système présente **"**un double avantage : écologique (pas de suremballage des sacs, donc moins de plastique) et économique (moins de manutention et de distribution)".

La distribution de ces sacs jaunes a connu quelques remous ces derniers temps à Amiens, avec parfois des livraisons non honorées. Cela a poussé certains habitants à se demander si ce système de tri des déchets était toujours d'actualité. S'il vous manque toujours des sacs jaunes, la Ville d'Amiens indique qu'il est possible de venir en retirer à l'accueil de l'une des cinq mairies de secteur de la ville et dans les déchèteries (sur présentation d'un justificatif de domicile) ou, s'ils sont dans l'incapacité de se déplacer, se les faire livrer en contactant le 03 22 97 41 96.