Un nouveau parc éolien sera mis en service en 2023 dans le Sud-Mayenne

Un nouveau parc éolien dans le Sud-Mayenne. Le chantier démarrera l'an prochain pour une mise en service en 2023. C'est la société BayWare, spécialiste des énergies renouvelables, qui va le construire. Le parc sera doté de 6 éoliennes de plus de 100 mètres de haut, deux sur la commune de Saint-Michel-de-la-Roë et quatre autres à La Selle-Craonnaise. "Les autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation du parc éolien ont été délivrées le 25 novembre 2019 par le préfet de la Mayenne et n’ont fait l’objet d’aucun recours" indique dans un communiqué l'entreprise.

La production électrique annuelle attendue du parc sera de 34 millions de kWh, soit la consommation annuelle d’électricité de 7.000 foyers, l’équivalent de la moitié de la consommation des habitants du Pays de Craon. La construction des six éoliennes représente un investissement de 25 millions d'euros.