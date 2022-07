Un nouveau parc éolien va être installé contre l'avis de tous à Vay, en Loire Atlantique

Un nouveau parc éolien devrait voir le jour au bord du bourg de Vay en octobre prochain. Le projet de l'entreprise P & T a été finalement validé par la cour administrative d’appel de Nantes qui a annulé en juin l'arrêté de refus du préfet. Une nouvelle éolienne à laquelle s'oppose depuis des années pourtant tout le monde.

A commencer par les habitants. "C'est un peu révoltant. On se demande pourquoi il y a eu ce retournement de situation", s'insurge Fred une habitante. Il faut dire que le projet a été une première fois retoqué par la mairie en 2015. L'entreprise dépose tout de même en 2020 un dossier à la préfecture pour une demande d'autorisation environnementale. Le préfet avait ainsi débouté la demande en février 2021 avant donc d'être à son tour retoqué par la cour administrative d'appel.

On ne veut pas subir

"Les habitants disent non, le commissaire enquêteur dit non, le préfet dit non. On estime qu'au bout du compte, notre avis n'est pas écouté", déplore Jean-Michel Lebeau. D'autant que le porte-parole du collectif de riverains est directement concerné car cette éolienne de 180 mètres de haut, sera à 500 mètres de sa maison. "Avec une éolienne comme cela, il y a forcément une notion de désordre liée au bruit, an a fait le choix de vivre dans une commune rurale pour ses paysages. Et là, on se retrouve à les dénaturer. Il y a des questions sur la faune et la flore et aussi sur la sécurité car elle est très proche d'une route départementale", ajoute-t-il.

Un endroit du bourg que voulait préserver Marie-Chantal Gauthier, la maire de Vay. "Nous ne sommes pas une commune anti-éolien puisque nous avons déjà un parc et nous étions prêts à en accueillir un autre. En revanche, nous souhaitons être en partie maître du projet et ne pas subir ce genre d'implantation." L'élue a aussi en travers de la gorge, la justification de la justice de valider le projet. "Le juge a exprimé le fait que nous n'avons pas un paysage urbain de qualité. C'est choquant. Le manque de considération par rapport au monde rural me semble difficile à entendre. Et puis je pense que le monde de l'éolien devrait faire un peu le ménage car on risque de cette manière de dévaloriser l'éolien."

Mais Vay a encore l'espoir que le préfet porte recours auprès du Conseil d'état. Il a pour cela jusqu'au 24 aout. Sinon ce seront la maire et ses habitants qui le feront. La lutte en tout cas se prépare. Une manifestation est prévue dans le bourg le 10 septembre.