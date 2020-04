Un nouveau patient "perdu" dans un hôpital de Marseille?

L'inquiétude grandit dans la famille de Adame, 71 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis lundi soir après son hospitalisation aux urgences de l’Hôpital Européen de Marseille, hôpital privé du quartier de la Villette (3e). Son épouse Catherine raconte que son mari se plaignant de forts maux de ventre, le médecin traitant a appelé une ambulance pour le conduire aux urgences de l'Hôpital Européen._"Il est parti seul un peu avant 19h en pyjama, robe de chambre et pantoufles_" explique Catherine. "J'ai appelé l'hôpital vers 20h30 pour avoir des nouvelles, on m'a répondu très gentiment qu'il était encore en attente et que je devais rappeler plus tard, vers 23h". Catherine rappelle à 23h05 "j'entendais une voix de femme crier derrière que mon mari l'avait tapée, qu'il l'avait agressée , qu'il lui avait donné des coups de poings dans le visage et des coups de pieds dans le ventre! Ce sont exactement les termes qu'elle a employés!". Catherine qui apprend que les vigiles de l'hôpital sont intervenus et que son mari a été mis dehors.

"je n'ai pas de nouvelles de mon mari" - Catherine, épouse de Adame 71 ans

Depuis, plus de nouvelles. Catherine et son fils ont fait des recherches dans le quartier, autour de l'hôpital en vain. L'inquiétude grandit d'autant que Adame est diabétique, sous insuline, à raison de 3 piqûres par jour, avec un début d'Alzheimer "vous lui dites quelque chose à 15h, à 15h15 il ne s'en rappelle plus." Il n'est pas sûr donc que Adame soit en capacité de donner son adresse précise à quelqu'un. Pour Catherine, quoiqu'il ait pu se passer à l'hôpital, "rien ne justifie de mettre un patient malade à la rue , à la nuit tombée! Je ne comprends pas comment et pourquoi le personnel soignant a pu mettre dehors une personne malade, âgée de 71 ans, et en toilette de nuit!" La direction de l'Hôpital Européen précise "que des recherches sont toujours en cours au niveau de l'établissement , qu'un signalement de police a été fait et qu'une enquête interne est menée en parallèle pour savoir ce qui s'est passé".