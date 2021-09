Un nouveau patron à la base aérienne d'Orléans-Bricy qui poursuit sa montée en puissance

La base aérienne d'Orléans-Bricy a désormais un nouveau chef : le colonel Guillaume Vernet a succédé officiellement hier après-midi au colonel Stanislas Michel. Au fil des ans, la base de Bricy a pris une ampleur considérable, "et ce n'est pas près de s'arrêter", souligne Guillaume Vernet.

Une hausse de 30% des effectifs en 10 ans

Aujourd'hui, 2 600 personnels travaillent sur la base, dont 1 800 aviateurs. L'effectif a augmenté de 30% ces 10 dernières années. Il faut dire que Bricy est devenu à la fois le lieu de référence pour les A400M - les avions gros porteurs de l'armée de l'air - et pour les commandos de l'armée de l'air, avec l'intégration d'unités d'élites comme le CPA10 et le CPA30 auxquelles s'ajoute une unité de formation.

Le colonel Guillaume Vernet (à gauche) et son prédécesseur le colonel Stanislas Michel © Radio France - François Guéroult

Cette montée en puissance s'est accélérée sous le commandement du colonel Stanislas Michel. "Mes 2 années ici ont vraiment été marquées par des travaux d'infrastructure majeurs, comme le nouvel hangar A400M et le nouveau gymnase, mais aussi par la croissance importante des effectifs", résume-t-il. La base aérienne de Bricy compte actuellement 18 A400M, un 19ème appareil est attendu d'ici la fin de l'année. L'objectif est de monter à 25 A400M d'ici 2025, ce qui fait dire au colonel Guillaume Vernet que "l'agrandissement de la base va se poursuivre". "Je vais moi-même avoir à déchiffrer et à mener à bien de nouveaux projets d'infrastructures", ajoute-t-il.

Le nouveau chef de Bricy est pilote... d'hélicoptère

Guillaume Vernet est lui-même pilote d'hélicoptère (il a servi à la base aérienne de Cazaux, en Gironde) : une première pour un patron de la base de Bricy. "C'est vous dire l'enthousiasme qui est le mien d'avoir à relever ce nouveau défi personnel et d'apporter un regard neuf. Un enthousiasme renforcé par le fait que cette base est réellement animée par des hommes et des femmes d'exception qui s'illustrent au quotidien."

Un 19ème A400M est attendu d'ici la fin de l'année à la base aérienne de Bricy © Radio France - François Guéroult

Dernier exemple en date : la participation de la base de Bricy aux opérations d'évacuation de ressortissants à Kaboul, en Afghanistan, via Abou Dabi, aux Emirats Arabes Unis . "La plupart de nos équipages sont désormais rentrés, il reste encore une petite capacité pour effectuer une dernière opération, si besoin, précise le colonel Stanislas Michel. Ce fut une mission très particulière en raison d'un contexte sécuritaire complexe et des délais d'évacuation assez contraints : les avions étaient blindés, auto-protégés, les équipages avaient des gilets pare-balles et de l'armement pour protéger l'avion et se protéger eux-mêmes."