Un nouveau patron pour la police de Niort et Thouars

Niort, France

Les policiers de Niort et Thouars ont un nouveau patron à leur tête. Il s'agit de Franck Perrault. Il a pris ses fonctions de directeur départemental de la sécurité publique des Deux-Sèvres ce lundi, après une cérémonie d'investiture organisée dans la cour d'honneur de la Préfecture, en présence de nombreux élus et représentants des autorités.

Franck Perrault, 53 ans dont 27 ans dans la police, remplace Céline Grassegger, partie rejoindre la représentation permanente de la France à l'Union européenne, à Bruxelles. Il vient de Loire-Atlantique, où il était chef de district de police à Saint-Nazaire.

Il faut que la population nous voit"

Changement de décor donc avec "sur Niort, des problèmes classiques et traditionnels de petite et moyenne délinquances mais aussi de manière un peu plus marqué que dans des villes de même dimension en matière de trafic de stupéfiants", note Franck Perrault. "Bien évidemment qu'il faut travailler contre cela. Pour ça il y a le travail de longue haleine et puis il faut que la population nous voit donc je vais œuvrer dans ce sens-là".

Parmi les enjeux, Isabelle David, préfet des Deux-Sèvres a également cité la lutte contre les violences faites aux femmes et a annoncé le recrutement d'un intervenant social au commissariat de Niort pour accueillir les femmes victimes et les orienter vers une prise en charge.

Le dossier du déménagement du commissariat de Niort

Le nouveau DDSP 79 récupère aussi le dossier du déménagement du commissariat de Niort. Car l'actuel commissariat, "sur un plan fonctionnel, on peut mieux faire", reconnaît Franck Perrault. "C'est un bâtiment ancien, un peu biscornu, qui présente des difficultés en terme de confort pour les policiers et de sécurité. Je sais que des études sont menées et qu'un autre site est envisagé [avenue de la Venise Verte]. Mais tout ça ne pourra pas se régler du jour au lendemain donc c'est un dossier que je vais suivre de très près".