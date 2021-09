Un nouveau patron pour les gendarmes de la région Centre-Val de Loire

Les 3 530 gendarmes des six départements de la région Centre-Val de Loire ont un nouveau patron. Le général de brigade Christophe Herrmann est en poste depuis le 1er août. Il prendra officiellement son commandement le 15 septembre prochain, au cours d'une cérémonie à Orléans.

Il remplace à ce poste le général de corps d'armée Frédéric Aubanel, qui commande désormais le

Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure.

Agé de 52 ans, marié et père de deux enfants, le général de brigade Christophe Herrmann était auparavent sous-directeur de la Défense, de l'ordre public et de la protection à la Direction Générale de la gendarmerie Nationale. Son parcours est aussi jalonné notamment par le commandement de deux groupements de Gendarmerie, dans le Var et à Rennes où il dirigeait le groupement 1/3 de Gendarmerie Mobile. En 2008, il est également passé par le cabinet du directeur de la Gendarmerie Nationale, place Beauvau à Paris.