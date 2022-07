Un nouveau port à sec aux Sables d'Olonne

Les plaisanciers l'attendaient. Cette semaine le port à sec installé à quelques mètres de la cale de mise à l'eau à Port Olona aux Sables d'Olonne est ouvert. 120 places sont ainsi disponibles pour des bateaux à moteur de 8 mètres maximum. Une manière de répondre au marché croissant de la plaisance et de libérer de la place dans le port à flot, dont les 1.200 anneaux sont aujourd'hui occupés.

Le port à sec consiste à ranger sur des "étagères" appelées racks les bateaux. "On a 2 séries des racks sur 3 étages, en 20 minutes on descend un bateau, on le charge, on le met à l'eau et on l'amarre au ponton" explique le directeur du port de plaisance Dominique Peyrache. Le port a déjà enregistré plusieurs dizaines de demandes de propriétaires et il sera rapidement rempli selon Jean-Paul Dubreuil, président de la société d'économie mixte les Sables d'Olonne Plaisance: "Ca permet aussi d'avoir des bateaux qui demandent moins d'entretien parce-qu'ils sont à l'abri des algues et de tout ce qui peut se passer sur un port, donc c'est un élément de sécurité et de plaisir de pouvoir faire du bateau en le mettant à l'eau uniquement quand on en a besoin."

Port à sec: Le reportage à Port Olona après de plaisanciers et des responsables du port de plaisance des Sables d'Olonne Copier

Port à sec à Port Olona aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

Le bateau peut-être mis à l'eau 7 jours sur 7 à la demande du client, la veille pour le lendemain. Le port se charge du déchargement et du rangement. Ce port à sec a coûté 500.000 euros à la Société d'économie mixte Les Sables d'Olonne Plaisance. Et il pourra rapidement être agrandi si besoin.

Jean Paul Dubreuil, président de la société d'économie mixte les Sables d'Olonne plaisance explique l'intérêt du port à sec Copier

Le port à sec est à quelques mètres de la cale de mise à l'eau sur le port de plaisance des Sables d'Olonne