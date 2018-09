Agde, France

D'importants travaux vont être réalisés au port fluvial d’Agde. L'agrandissement et la modernisation sont programmés pour la fin d'année 2019. Le futur bassin deviendra à terme le plus grand port du Canal du Midi avec une capacité d’accueil de 220 à 250 anneaux. Cet agrandissement est attendu depuis trente ans.

Le bassin actuel, au nord de la ville, a été construit il y a de plus de cinquante ans. Il se situe derrière la gare, à seulement quelques centaines de mètres du cœur historique d’Agde. L’aménagement très sommaire est devenu obsolète et trop petit aujourd’hui. Seulement quatre-vingts emplacements au port et sur les allées.

Le programme d'aménagement et de modernisation du port fluvial prévoit une augmentation considérable de la flotte actuelle de plaisance privée et des loueurs de bateaux.

La darse actuelle (5.320 m²) va être étendue à 19.500 m²

"L’agrandissement s’imposait" dit la mairie d'Agde. 8.000 bateaux passent chaque année, par Agde, mais très peu s’arrêtent fautes d’infrastructures adaptées et de services suffisants. Le site est à l'entrée Nord de la ville, à l’intersection d'accès navigables, à la croisée des eaux entre la mer, le fleuve Hérault , et Canal du Midi.

Une zone technique de 1.000 m² regroupera les services liés à l'entretien et la réparation de bateaux avec une aire de carénage, une cale de mise à l'eau, des locaux techniques pour les loueurs, des parkings voiture.

L’agrandissement sera réalisé sur une friche industrielle abandonnée de 4.5 hectares. Une capitainerie, un office de tourisme, seront aménagés. Des espaces pour les loueurs de bateaux. Les quais et l’espace piéton seront réhabilités.

Un aménagement spécifique autour de ce nouveau port de plaisance fluviale

Des pistes vertes permettront de cheminer entre parcs et jardins. De nouveaux services seront mis en place, en lien avec l'activité portuaire.

L'investissement de ce projet a été estimé à 10,5 millions d’euros. Les travaux devraient débuter d’ici la fin de l'année 2019. Le chantier devrait durer 14 mois. L’objectif est de redynamiser le cœur de ville d’Age.

Afin de protéger l'environnement et les activités économiques liées à la conchyliculture, le port sera équipé d’un dispositif de pompes à eaux grises et noires pour permettre, et même obliger les plaisanciers à vidanger leurs eaux usées et empêcher tous rejets directs dans le canal du midi et l'étang de Thau. La consultation est officiellement lancée ce vendredi.

Le dossier est aussi consultable pour ceux qui le souhaitent jusqu'au 28 septembre 2018 à la Communauté d’Agglomération Hérault- Méditerranée ZI le Causse - 22 avenue du 3ème Millénaire -

34630 Saint-Thibéry ou alors sur le site Internet www.agglo-heraultmediterranee.net

et via l’adresse courriel concertationportfluvial@agglohm.net.

