Un nouveau jardin partagé à Cannes

La Mairie de Cannes remet les clés d’un nouveau jardin partagé à vocation pédagogique et expérimentale à l'association aux « Amoureux des Potagers ». L’objectif est de créer un lieu de culture et de pédagogie pour sensibiliser les groupes scolaires à la préservation de la nature.

Dans la basse vallée de la Siagne de Cannes, il existe un havre de paix, un poumon vert de 75 hectares. Là-bas, les jardins se multiplient, 48 sont familiaux et trois sont des potagers partagés gérées par des associations communales. David Lisnard, le maire de Cannes, a remis ce vendredi 14 mai les clés d'un nouveau potager partagé à l'association aux "Amoureux du Potagers". L’objectif est de créer un lieu de culture et de pédagogie pour sensibiliser les groupes scolaires à la préservation de la nature.

Remise de clés - Maire de Cannes - Associations aux Amoureux du Potager - 14 mai 2021 - Lucile Auconie

David Lisnard, le Maire de Cannes a prononcé un discours, « Les jardins partagés sont très pertinents pour former les jeunes générations au civisme environnemental. Il est fondamental de continuer à développer ces lieux de vie, en plein air, qui nous sortent de l’enfermement, nous rassemblent et renforcent le lien social. C’est aussi une démarche vertueuse qui contribue à la présence de la nature en agglomération et à la promotion d’une alimentation saine, durable et issue de circuits courts. »

La Municipalité a créé et aménagé un nouveau jardin partagé d’une superficie de 200 m2 dans la Basse vallée de la Siagne, à Cannes-La Bocca.

Jardin partagé - Vallée de la Siagne à Cannes - 14 mai 2021 - Lucile Auconie

Les bénéficiaires de ce jardin partagé sont les membres de l’association cannoise « Les Amoureux des Potagers ». Une convention d’occupation a été signée entre la Municipalité et la structure pour une durée d’un an, renouvelable chaque année sans pouvoir excéder une durée totale de neuf ans.

Depuis 2014, à l’initiative de David Lisnard, 5 jardins partagés et 111 potagers familiaux ont été aménagés sur l’ensemble du territoire cannois.