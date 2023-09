Un nouveau préfet dans les Alpes-Maritimes

Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, va rejoindre Nice et les Alpes-Maritimes.

Qui est-il ?

Hugues Moutouh a 55 ans. Juriste, universitaire, haut-fonctionnaire et essayiste. Il est ancien professeur des universités en droit public. Il était préfet de l'Hérault depuis 2021. Il a aussi été préfet de la Drôme et conseiller auprès du ministre de l'Intérieur, de l'outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Depuis son arrivée dans l'Hérault, ses prises de position et certaines phrases chocs en ont fait un préfet médiatique. Il se veut homme d'action qui dit les choses, souvent directement et sans tabou.

"Deux claques et au lit"

Une interview accordée à France Bleu Hérault l'a rendu célèbre au niveau national. Hugues Moutouh a eu ces mots à l'antenne : "Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police [...] la méthode, c'est deux claques et au lit."

Bernard Gonzalez, un préfet très sollicité

Le préfet Bernard Gonzalez a vécu quatre années très denses dans les Alpes-Maritimes. Arrivé juste après l'affaire Legay qui avait fragilisé son prédécesseur , il aura notamment dû gérer l'attentat de la basilique de Nice, la crise Covid, les confinements, la tempête Alex aux côtés du préfet de la reconstruction des vallées : Xavier Pelletier.

Bernard Gonzalez avait su entretenir des relations saines à la fois avec Eric Ciotti, député azuréen et président de LR et avec Christian Estrosi, le maire de la ville de Nice.

Cette nomination avait été annoncée bien avant la parution au Journal Officiel par le maire de Cannes, David Lisnard, créant quelques remous au plan local.