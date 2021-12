Un nouveau président pour relancer la Foire du Dauphiné de Romans-sur-Isère

Une page se tourne à la Foire de Romans. L'association a élu hier soir sa nouvelle équipe dirigeante. C'est Jean Bernardis qui en devient le président. Ce jeune retraité de l'immobilier aura la charge de relancer ce qui est avec 120.000 visiteurs le plus gros évènement de Drôme et d'Ardèche. Le site historique de la foire est fermé depuis cet été, trop proche d'entreprises classées Seveso. La nouvelle équipe devra trouver un nouveau site. Jean Bernardis espère avoir de bonnes nouvelles dès le mois de janvier !

Ce jeudi 9 décembre, Jean Bernardis président de la Foire du Dauphiné, a le sourire et évoque avec motivation les ambitions de son équipe autour de la Foire. "On y travaille, les choses avancent petit à petit. Je pense que courant janvier on aura déjà des informations au niveau du terrain, on aura également des informations autour du projet de foire. Tout va se décider courant janvier parce que les choses avancent rapidement et nos exposants nous le demandent aussi. On y croit très fort et toute mon équipe également. On attend surtout toutes les bonnes volontés de tous pour nous aider ! "

19 millions d'euros ont d'ores et déjà été promis par la communauté d'agglomération Valence-Romans pour que l'association puisse développer la prochaine version de la Foire du Dauphiné.