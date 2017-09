Un nouveau prêtre a été ordonné ce dimanche à la cathédrale de Clermont

Alain Croze a été ordonné prêtre ce dimanche par Monseigneur François Kalist, l'Archevêque de Clermont. A 54 ans, cet ancien chef d'escale dans le secteur aérien a répondu à l'appel de Dieu. Il rejoint la centaine de prêtres dans le Puy-de-Dôme. Et sera affecté à la paroisse Notre Dame.

Ce n'était plus arrivé depuis trois ans. Un nouveau prêtre a été ordonné ce dimanche. "C'est un événement important" reconnaît Monseigneur François Kalist, l'Archevêque de Clermont dont c'était la première ordination depuis son arrivée en Auvergne. "C'est assez rare effectivement, mais ça démontre quand même la vitalité de l'église et son dynamisme quelles que soient les circonstances plus ou moins difficiles du monde dans lequel nous vivons".

Pour Alain Croze, c'est une nouvelle vie qui commence. "J'ai répondu à l'appel de Dieu, c'est un aboutissement" estime cet ancien chef d'escale des aéroports de Clermont et Roissy-Charles-de-Gaulle. A 54 ans, il a derrière lui une vie professionnelle bien remplie, "c'est beaucoup d'émotion, mais aussi de sérénité et de calme, le seigneur est là avec moi, je suis un chercheur de Dieu, et s'il m'a appelé, c'est qu'il pensait que c'était le moment".

Alain Croze a été ordonné prêtre © Radio France - Jean-Pierre Morel

De très nombreux fidèles sont venus assister à la cérémonie. Le dernier prêtre qui avait été ordonné dans le Puy-de-Dôme, Stéphane Schmutz, se souvient de ce moment unique. "C'est quelque chose qui nous dépasse, j'avais l'impression de flotter, d'être en lévitation".

Le choix d'une vie

Alain Croze a rejoint la centaine de prêtres du département. Il a été nommé à la paroisse Notre Dame de Clermont.