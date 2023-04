Un nouveau quartier en projet à Bayonne sur la rive droite de l'Adour

Si la date n'était pas passée depuis plus de 3 semaines, les Bayonnais pourraient croire à un poisson d'avril. Il faut dire que le projet ressemble à un serpent de mer depuis le temps qu'on en parle. Et pourtant. Cette fois, promis, c'est la bonne, assurent les élus municipaux et communautaires. Le projet de quartier "Rive Droite de l'Adour", identification géographique autant que nominale, entre bel et bien dans une nouvelle phase qui lance officiellement sa construction, ou plutôt sa "co-construction", puisqu'il s'agit pour la Ville et la Communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) d'interroger la population, habitants et usagers, sur l'avenir du quartier et de l'associer au projet.

Un quartier en "co-construction"

Cela fait une quinzaine d'années que l'on parle de ce projet à Bayonne. Quinze ans, le temps qu'il a fallu à la municipalité, puis la CAPB, via l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL), pour devenir propriétaires de la quasi totalité de cette longue bande coincée entre les voies ferrées et l'Adour, 900m linéaires du pont Saint-Esprit, dans le quartier de la gare, à la "pièce noyée", terrain situé juste après le pont "rouge" Henri-Grenet. L'Etat a donné son accord pour la cession d'un terrain d'où il a obtenu le départ de l'entreprise Duprat. Reste à sceller la cession de plus de 2,5 hectares appartenant à la SNCF qui y stocke notamment du matériel.

Le périmètre du futur quartier "Rive Droite de l'Adour" est matérialisé en rouge sur cette carte - Communauté d'agglomération pays basque

Ils ont donc décidé, après cette longue phase d'acquisition, amiable la plupart du temps, par expropriation quelque fois, de passer à une nouvelle étape qui lance véritablement le projet. Dès cette semaine, la population va commencer à être consultée pour commencer à définir les contours du nouveau quartier. "On fait de la co-construction, annonce Laurence Hardouin, adjointe au maire de Bayonne en charge de la démocratie participative. Il ne nous était pas venu à l'idée de pouvoir travailler avec un cabinet d'architectes dans notre coin."

Un "plan guide" présenté dans moins d'un an

Dans un premier temps, des agents enquêteurs vont arpenter le périmètre du futur quartier, jeudi 27 et vendredi 29 avril, pour soumettre un questionnaire aux passants et riverains sur leurs habitudes, leurs usages et leurs visions pour ce projet. Le questionnaire sera également accessible à tout le monde via les sites internet de la Ville et de la CAPB .

Ensuite, des ateliers, accessibles à tous sur inscription, seront organisés dans le courant de l'été. Les volontaires pourront y exprimer leurs attentes et désirs. Les enfants seront également invités à s'exprimer, via des ateliers organisés sur le temps scolaire. Ces consultations permettront d'"élaborer plusieurs scénarii qui seront présentés et discutés" au cours d'une réunion publique en fin d'année 2023. A partir de ce qui se dégagera de ces discussions, un "plan guide" reprenant les premières grandes lignes du projet sera élaboré et publié à la fin du premier trimestre 2024.

Une page blanche mais des contraintes

Ce choix de consulter la population n'a rien d'obligatoire dans un tel projet. C'est une volonté des deux collectivités, insistent les élus. "On ne fait plus ce genre de projets comme on a pu les faire il y a 40 ans. Les citoyens ont leur mot à dire et souhaitent l'exprimer et surtout souhaitent qu'on tienne compte de leur avis", reconnait Laurence Hardouin avant de poursuivre : "tout est envisageable. La liste est très longue. Après, évidemment, il faudra arbitrer, il y aura des choix."

D'autant que la configuration du périmètre et le cadre législatif imposent des contraintes. La zone, en bord d'Adour, est évidemment inondable. La proximité de la gare et des voies ferrés doivent être prises en compte et le quartier se trouve au pied de la citadelle Vauban, classée et occupée par la 1er RPIMA, ce qui contraint la hauteur maximale des futurs immeubles.

Logements, activités, mais aussi espaces verts...

Et puis il y a également des prérequis, reconnaissent les collectivités. Le logement n'est pas le moindre. Les espaces disponibles deviennent trop rares pour ne pas les exploiter alors que l'insuffisance de l'habitat disponible est chaque jour plus problématique. Et même si le futur quartier avec sa vue sur l'Adour, le centre ville, la cathérale... attise les convoitises, il faudra des logements accessibles, assure le maire de Bayonne.

L'aide sociale, actuellement très présente dans l'actuel quartier (Table du Soir, Point Accueil Jour, Centre Pausa d'accueil des migrants...) et partie intégrante de son histoire, a également vocation à y trouver sa place. Pour autant, pas question de tout bâtir et de créer un "ilôt de chaleur" met en garde Jean-René Etchegaray. Il va falloir trouver un juste équilibre entre le plein et le vide, les espaces verts et mobilités douces, ajoute l'édile également président de la CAPB.

De nouvelles filières d'enseignement supérieur ?

Pour le reste, la feuille est blanche assurent les promoteurs du projet. La population, comme les élus, pourront émettre leurs idées sur les activités hébergées dans le futur quartier : petite enfance, pôle économique, commercial, culturel, artistique ou sportif, lieux de vie et d'échanges... Laurence Hardouin, également adjointe à la transition écologique aimerait y voir "un tiers lieu, une recyclerie et une déchetterie nouvelle version."

Jean-René Etchegaray de son côté voudrait "que l'on se pose sérieusement la question" de l'accueil de nouvelles filières d'enseignements supérieurs, rappelant la nécessité, selon lui, d'accueillir 10.000 à 12.000 étudiants supplémentaires dans les 25 prochaines années, pour permettre à ceux qui le souhaitent de poursuivre leurs études au pays. Mais là encore "tout ça, ce sera tranché, comme pour les citoyens", par des arbitrages après la définition des priorités, promet Laurence Hardouin.

Un cabinet néerlandais à la baguette

Ce travail de consultation, de collecte des idées, de compilation et de synthèse qui aboutira au "plan guide" a été confié à Güller Güller, un groupement de concepteurs néerlandais, basé à Rotterdam, choisi pour sa connaissance de la relation à l'eau dans ce genre de projet et son expérience dans la "co-construction".

Si le calendrier de cette 2e phase est défini, en revanche la suite reste un point d'interrogation. Les travaux ne commenceront certainement pas durant cette mandature (2020-2026), assure simplement Jean-René Etchegaray. Laurence Hardouin parle d'un projet de 10 à 15 ans.