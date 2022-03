Un nouveau rassemblement pour la paix en Ukraine organisé à Orléans ce vendredi

Dire une nouvelle fois "Stop à la guerre" et condamner l'agression russe : un nouveau rassemblement pour la paix en Ukraine aura lieu ce vendredi 4 mars à Orléans. A l'appel du collectif du Loiret des marches pour la paix, qui regroupe notamment le Mouvement de la paix, ATTAC, la FSU, la CGT, Solidaires, le PCF etc. Le rassemblement est prévu cette fois-ci place du Martroi, de 16h à 18h.

"Plus que jamais l’action est nécessaire pour réaffirmer la condamnation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine en violation du droit international, dire stop à la guerre, exiger le retrait des troupes russes et une solution négociée", explique le collectif qui appelle aux mobilisations les plus larges partout en France. Vendredi dernier, 150 personnes s'étaient retrouvées place de la république, à Orléans - et autant le lendemain à Montargis, place Victor Hugo.

Parallèlement, les opérations de solidarité se multiplient. La Protection civile du Loiret accueille les dons matériels en produits de première nécessité (lits de camp, sacs de couchage, vêtements, produits d'hygiène, médicaments, matériels de secours), en lien avec l'association des maires du Loiret. Un premier convoi humanitaire partira samedi pour la Pologne, premier pays d'accueil des réfugiés ukrainiens. Parmi les lieux de collecte :

directement au siège de la Protection civile du Loiret : au 804 rue de Gautray zone industrielle de la Saussaye, à Saint-Cyr-en-Val

à la salle des fêtes de Neuville-aux-Bois , ce jeudi jusqu'à 19h et vendredi de 8h à 12h

, ce jeudi jusqu'à 19h et vendredi de 8h à 12h au centre administratif de Gien , de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h 30 le vendredi)

, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h 30 le vendredi) à la halle Girodet de Montargis , du lundi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h

, du lundi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h à la maison des associations de Châlette-sur-Loing , chaque mercredi de 15h à 19h

, chaque mercredi de 15h à 19h au centre culturel le Grand Ecrin à Malesherbes, mercredi 9 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h et le jeudi 10 mars de 9h à 12h

Une collecte est également organisée ce week-end, à l’Alliage, à Olivet, à l'occasion du salon Nature, bien-être et santé ; il s'agit là d'une initiative de l’association KALYNA, dont certains membres sont Ukrainiens et de la Croix-Rouge du Loiret. Des dons financiers sont aussi possibles, notamment via les associations caritatives comme le Secours Populaire, la Croix Rouge ou encore la Protection civile, entre autres.

Enfin, l'éventuel accueil des réfugiés se prépare. Comme partout en France, la Préfecture du Loiret demande aux communes de recenser tout hébergement disponible : logements collectifs, individuels, ou municipaux. Dès hier, la ville d'Olivet a ainsi ouvert un fichier de recensement pour réaliser un inventaire des propositions d'hébergement des particuliers sur le territoire de la commune (on peut envoyer un mail à contact@olivet.fr) ; la ville d'Orléans proposera une soixantaine de logements à d'éventuels réfugiés ukrainiens - c'est le résultat du recensement effectué avec les bailleurs sociaux. La Région Centre-Val de Loire a ouvert une adresse mail pour accueillir les propositions de logement : solidarite-ukraine@centrevaldeloire.fr.