Un nouveau recensement est en cours à Avignon

L'équipe des recenseurs et le premier adjoint d'Avignon.

Avignon, France

Un recensement c'est pour savoir comment nous habitons la ville, mais aussi et surtout combien nous sommes à l'habiter. C'est la mission confiée par la ville à 20 agents recenseurs. Dans un premier temps ils vont distribuer des courriers d'information dans les boîtes aux lettres avant de passer aux rendez-vous et aux entretiens.

Et cette année Avignon compte 93671 habitants.

Cet hiver les agents recenseurs vont visiter 4468 logements, soit 8 % de la commune. Répondre est obligatoire et simple. Il suffit de remplir le questionnaire avec l'agent recenseur, on peut aussi le faire par internet sur le site le-recensement-et-moi.fr

On peut répondre sur papier mais aussi par internet

Les données recueillies sont étudiées par l'INSEE : caractéristiques des habitants et de leurs logements, tout cela permet de mieux connaître le territoire et ses enjeux. Et de calculer par exemple les dotations de l'état à la commune. Cet acte citoyen qui permet à terme d'aider à mieux conduire les politiques publiques d'aménagement du territoire.