Un nouveau référendum citoyen à Grenoble sur les bibliothèques à l'automne

Il y aura un référendum citoyen sur les bibliothèques cet automne à Grenoble. Le collectif des Bibliothèques le réclame après l'échec des négociations avec la Ville. Il vient de le signifier au maire de Grenoble, Eric Piolle, et à son conseil municipal ce vendredi matin

Le courrier envoyé par le collectif au Maire

Monsieur le Maire,

Mesdames les adjointes,

A la suite du dépôt de plus de 4000 signatures de la pétition pour le maintien des trois bibliothèques de quartier (Prémol, Hauquelin, Alliance), un débat consacré à cette question s'est déroulé durant le conseil municipal du 22 mai 2017. Ce débat a permis d'ouvrir une période de négociation entre les pétitionnaires et la municipalité.

A l'issue de cette phase de discussion, les propositions de la Ville de Grenoble demeurent inchangées concernant l'Alliance, réduite à une demi-bibliothèque anémiée. Quant à Hauquelin et Prémol, il s'agit de les transformer en "relais-lectures", gérés par des associations mal définies dans des lieux encore incertains où 500 documents (l'équivalent d'une grosse armoire) seraient mis à disposition du public pour 3 à 4h par semaine, sans garantie de prêt (pas d'accès au catalogue et au prêt informatisé), sans aucun objectif chiffré pour les accueils de scolaires et les animations (plus de 170 pour chacun des lieux en 2015). Tout cela sans aucun poste de professionnels supplémentaire.

Ces propositions étaient largement insuffisantes. C'est pourquoi fin juin nous avons demandé un délai supplémentaire pour vous préciser nos demandes, chose que nous avons faite dimanche 2 juillet, par l'envoi d'un tableau de demandes. Nous venons de recevoir votre réponse de 11 pages, dans laquelle vous faites un long historique mais à aucun moment ne répondez clairement aux questions posées.

Pour ces raisons, le collectif "Touchez pas à nos bibliothèques", réuni en plénière ce soir, a décidé par un vote majoritaire de :

- soumettre à la votation citoyenne la question du maintien des trois bibliothèques de quartier tel qu'énoncé dans sa pétition et vous demande d'engager le processus conduisant à sa mise en place.

Concernant la votation proprement dite, l'élection municipale de 2014 et son résultat (près de 20 000 voix pour la majorité actuelle) servant de véritable mesure-étalon, le Collectif demande que des conditions de vote identiques aux Municipales soient proposées aux Grenoblois, c'est-à-dire :

- la profession de foi des pétitionnaires envoyé à tous les Grenoblois

- des bureaux de vote ouverts autant qu'aux Municipales et en dehors des heures de travail

- des moyens électoraux (affiches, tract,...) équivalents à ceux de la majorité municipale

Le collectif "Touchez pas à nos bibliothèques".

Grenoble, le 7 juillet 2017.