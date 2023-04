Un nouveau relais petite enfance et une nouvelle maison des familles ouvrent à Nîmes

Situés juste derrière la gare, les bâtiments du 19e siècle de l'ancienne œuvre Argaud revivent. L'institut d'Alzon vient d'y investir 1 million d'euros pour en rénover une partie. "C'est juste à côté de notre collège et lycée explique Yvan Lachaud, le directeur, un lieu de 8000 m2 qui nous permet de continuer le travail sur la petite enfance que nous menons depuis quelques années grâce aux crèches que nous gérons. On va donc avoir dans ce lieu un relais petite enfance pour l'accueil des assistantes maternelles pour que les petits ne restent pas tout seuls chez elles et une maison des familles, un lieu d'écoute. C'est ouvert à tout le monde."

Un accompagnement de la CAF

Parce qu'aujourd'hui, neuf parents sur dix disent éprouver des difficultés dans l'éducation de leurs enfants, la CAF du Gard a participé financièrement au projet. 190.000 euros en aide à l'investissement, 75.000 euros pour le fonctionnement. "Il ne faut pas oublier que le Gard est l'un des départements les plus précaires de France avec un taux de familles monoparentales plus élevé qu'au plan national confie Didier Paquette, le président de la CAF. Comment voulez-vous aider un enfant quand on est soi-même en difficulté? Cette nouvelle maison des familles (il en existe dix dans le département) permettra de leur apporter des réponses."

Un nouveau centre aéré

L'Institut d'Alzon ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cinq à six millions d'euros seront investis au total dans ces lieux. Ils accueilleront dès les vacances de la Toussaint un centre aéré. Des espaces sportifs et une piscine seront également créés.

Ils seront ouverts aux élèves mais également aux associations nîmoises.

Le relais petite enfance et la maison des familles sont situés dans une partie des locaux rénovés de l'œuvre Argaud © Radio France - Sylvie Duchesne