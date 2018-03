Une quinzaine de concessionnaires auvergnats exposeront leurs modèles les plus récents et les plus emblématiques du 20 au 23 avril à la Grande Halle d'Auvergne. Cela faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de salon automobile dans la capitale auvergnate.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

C'est à la demande des concessionnaires auvergnats, que Auvergne Events, organisateur d'événements à la Grande Halle et à Polydôme, relance ce salon à Clemont-Ferrand. Le 3e salon du genre, après Toulouse et Lyon. Un concept qui a déjà fait ses preuves. Le directeur de Auvergne Patricio Cogordan : "On fait des salons régionaux avec un concept très précis. On met en avant l'automobile. Il ne s'agit pas de savoir qui a le plus beau stand. La voiture devient un outil d'animation. On vient essayer les voitures, découvrir les nouveautés et s'amuser. On veut en faire un rendez-vous familial pour le week-end."

De gauche à droite : P. Cogordan directeur Général Auvergne Events, M. Bertrand directrice du salon et M. Bony, directeur général de Bony Automobile © Radio France - Claudie Hamon

Dans ce salon, les visiteurs pourront découvrir les dernières nouveautés des 25 marques présentes sur 12600 M2 de surface d'exposition. Pour Stéphane Charbonnel, directeur commercial de Peugeot à Clermont-Ferrand, l'événement à tout à fait sa place au côté de la Foire de Clermont-Cournon : "Il y a deux grandes étapes (sur Clermont) sur une année, la foire internationale et donc le salon à partir d'aujourd'hui. C'est important pour un client qu'il y ait un achat en tête ou pas, de retrouver à un endroit bien spécifique toutes les marques. Sur le salon, tout le monde part équitablement sur des surfaces similaires".

Des marques de prestige comme Ferrari, Lamborghini et Mc Laren seront également présentes. L'organisateur attend 20 000 visiteurs environ durant les quatre jours du salon.

: du 20 au 22 avril de 10 heures à 20 heures et le 23 avril de 10 heures à 19 heures. Prix de l'entrée unique : 5€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.