Un nouveau scandale de « Blackface» à Saint Etienne ?

Le média en ligne revient sur un incident qui remonte lui à la rentrée d'octobre 2019.

Il faut d'abord rappeler que l EM-Lyon est l'une des écoles de management et de commerce les mieux notées de France et quelle apparait même dans le top 10 Mondial de ce type de formations.

Comme chaque année au moment de la rentrée, le bureau des étudiants organise une sorte de concours sportif pour élire la liste qui siégera

au Bureau des Sports.

Chaque équipe du concours avait une couleur distinctive avec des bombes de Peinture corporelle.

L'une des équipes se voyant attribuer le Noir avait décidé de se peindre complètement le visage et les membres. Et c'est la que les choses auraient dérapé, certains membres de l'équipe se mettent même à mimer des singes , une attitude jugée intolérable par d'autres étudiants.

La Direction de l'EM-Lyon a décidé de lancer une enquête interne.

L'EM Lyon installée dans les anciens locaux de Manufrance à Saint Etienne © Radio France - Yves Renaud

Expliquant tout de même qu'il s'agissait d'une activité externe aux études sous la responsabilité des étudiants eux-mêmes. Et elle rappelle au passage toutes les actions menées au sein de l'école contre le racisme et sexisme et en particulier au même moment une conférence avec la LICRA.

Pierre-Mario STASI, le président national de la LICRA la ligue contre le racisme et l’antisémitisme estime qu’il y a bien eu dérive raciste.

Un déguisement en quelques couleurs que ce soit n’est pas un acte raciste, en revanche se grimer en singe ou imiter des bruits de singe, se moquer de façon indue comme cela était le cas c’est évidemment du racisme. Moi, je pars du principe que le racisme n’est pas toujours de la mauvaise intention. C’est parfois de l’ignorance et un défaut d’éducation. Je considère que quand cela touche des jeunes comme cela, c’est d’abord un défaut d’éducation et je suis à la disposition une fois encore de l'EM-Lyon pour refaire un discours et un débat sur les limites dans l’humour, dans la critique et dans la liberté d’expression.

L'EM-Lyon expliquant pour sa part qu’à l'issue de l' enquête, si des faits de racisme sont avérés, elle prendra les sanctions disciplinaires contre les auteurs