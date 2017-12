Indre, France

L'équipement est du dernier cri... Arrivé en octobre, il n'est en service que depuis quelques jours et le personnel est en cours de formation. Mais déjà, c'est une petite révolution pour l'hôpital du Blanc. "Le précédent scanner avait 7 ans, précise Valérie Descoux, la cadre supérieure de santé du service radiologie de l'hôpital du Blanc. C_'était un 16 barrette. Le nouveau scanner est un 64. Cela permet par exemple de faire de l'imagerie 3D_. C'est un vrai plus par exemple pour détecter plus vite un AVC".

Egalité de traitement

Ce nouvel équipement est équivalent à celui installé à Châteauroux. "C'est une question d'égalité de traitement ! insiste Annick Gombert, la maire du Blanc._Les patients du bassin du Blanc doivent bénéficier des mêmes équipements que ceux de Châteauroux_".

Le nouveau scanner pourrait aussi être un argument pour attirer des praticiens dans la zone espère Evelyne Poupet, directrice de l'hôpital Châteauroux-le Blanc. Le comité de surveillance a investi 410.000 euros pour l'achat de cet équipement.

Un pôle ophtalmologique ?

Et les investissements ne vont pas s'arrêter là. La direction de l'hôpital promet la mise en place dès le premier trimestre 2018 d'un service ophtalmologique renforcé au Blanc. "Il est évident que sur le site du Blanc, nous avons un service ophtalmologique très performant. Nous sommes en commande d'un nouvel équipement pour déployer au Blanc la chirurgie de la rétine" assure Evelyne Poupet.

Des investissements qui vont dans le bon sens, assure le comité de défense de l'hôpital du Blanc, qui, pour autant, reste sur ses gardes. "Les points positifs sont toujours rassurants et on sait que l'hôpital du Blanc en tant qu'entité ne fermera jamais. Le problème, c'est son contenu et les moyens qu'on lui donne " précise Jean Michel Mols, président du comité de soutien. Ils attendent désormais des engagements de la ministre de la santé avec laquelle ils ont rendez-vous le 23 janvier prochain.