Un nouveau service de covoiturage pour relier Rochefort-Montagne à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Presque aucun transport ne le permettait. Relier Rochefort-Montagne à Clermont-Ferrand par le covoiturage, c'est le pari de ce nouveau service public lancé par le parc des volcans d'Auvergne, le SMTC et l'association Covoiturage-Auvergne.

"Il y avait une demande forte connue et diagnostiquée dans cette zone là parce qu'on a très peu de transports collectifs, on a pas de train", observe Virginie Delage, chef de projet au parc de Volcans d'Auvergne.

Comment marche ce service ?

Si vous êtes passager, il faut vous rendre à une borne estampillé "Covoit-ici" : place des salins à Clermont, Beaumont, Theix, Nebouzat ou Rochefort-Montagne.

Après avoir choisi votre destination, viens le moment de payer. Les tarifs vont de 1,60 à 3 euros. La borne vous fournit ensuite un ticket avec un code.

La borne Covoit'ici des salins à Clermont-Ferrand © Radio France - Tristan Barraux

Votre destination s'affiche alors en grand sur un panneau au bord de la route. Un conducteur allant dans cette direction s'arrête. N'importe qui peut vous véhiculer, il ne faut pas forcément être inscrit avant.

Il suffira ensuite au conducteur, grâce au code du ticket, de récupérer ses gains sur le site internet.

Enfin, Covoit'ici s'adresse notamment aux Rochefortois travaillant à Clermont, le service s'engage donc à prendre en charge le retour. Si aucun conducteur n'est disponible, Covoit'ici rembourse le trajet en taxi ou VTC.

"Il y a beaucoup plus de flux le matin en direction de Clermont-Ferrand, et de flux retour vers Rochefort-Montagne le soir. On a construit cette ligne pour faciliter la vie des habitants dans cette zone-là, et qui ont besoin de faire des déplacement quotidiens soit pour leur travail, soit pour des rendez-vous médicaux, soit pour aller accéder à des sites culturels, etc"

Le dispositif se laisse deux ans pour tester son efficacité. De toute façon, pas d'objectif d'équilibre économique "c'est un service public".