Un nouveau service pour refaire ses papiers d'identité a ouvert à Fouras

En Charente-Maritime, le délai d'attente est de 80 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous et déposer sa demande de renouvellement de carte d'identité ou de passeport. L'objectif est de passer ce délai à un mois, maximum, avec 13 nouveaux sites prévus sur le département : Archiac, Burie, Chaniers, Corme-Royal, Gémozac, La Tremblade, Port-des-Barques, Saint-Aigulin, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Porchaire, Sainte-Soulle, Tonnay-Charente ou encore Fouras-les-Bains.

Le service à Fouras est opérationnel depuis un mois, et déjà avant même l'ouverture, les appels étaient incessants, "on est victimes de notre succès " plaisante Fatma, à l'accueil de la mairie. Le planning glissant sur 15 jours est complet, "et dès qu'un créneau se libère, il est pris dans l'heure, parfois dans les dix minutes" complète Christelle Gourceau, en charge du service.

"Certains font plusieurs heures de train pour un rendez-vous"

C'est elle qui accueille dans son bureau les demandeurs de titre comme Marylin Lagarde, habitante de la commune qui cherchait depuis huit mois à faire renouveler son passeport pour aller voir sa fille étudiante à Rabat, au Maroc. "Quand j'ai appris qu'un service ouvrait à Fouras, je me suis dit : enfin !" Les demandes viennent de Fouras, de communes alentours mais aussi de plus loin : "parfois ils font deux heures de train, je vois des gens de Poitiers, de Paris..." Des demandeurs déterminés puisque pour la nouvelle carte d'identité sécurisée, il faut deux rendez-vous, en plus de la préinscription sur le site du gouvernement.

30% de demandes en plus par rapport en 2019

Au niveau national, les demandes ont augmenté de 30% par rapport à 2019. "Les gens se remettent à circuler après la levée des restrictions liées au Covid, rappelle le sous-préfet de Rochefort Stéphane Donnot, mais on arrive aussi à la période de renouvellement de titres d'identité qui ont 10, 15 ans et à l'époque il y a eu un pic, qui a des répercussions maintenant." A cela s'ajoutent les demandes non-nécessaires, qui perturbent l'organisation des rendez-vous, "certains veulent juste avoir le nouveau format de la carte d'identité, ou bien changer leur adresse postale pour un justificatif de domicile", raconte Christelle Gourceau. "Ils ne savent pas que ces demandes sont refusées !" D'où la nécessité d'augmenter les points de recueil des demandes de titres en mairie. Il y en a 31 à ce jour en Charente Maritime, dont certains ont plusieurs bureaux. Au total, il y en aura dans 42 communes d'ici l'automne, avec 57 bureaux en tout.