Un nouveau site internet pour l'emploi des jeunes à Monaco

La Principauté est depuis quelques années engagée dans une démarche de simplification administrative. L'idée est de se servir du web pour passer de l'information et apporter des solutions aux résidents monégasques ou à ceux qui fréquentent le Rocher. Dernier déploiement en date, les jeunes à travers les services de la Cellule Emploi-Jeunes. C'est ainsi que l'ensemble des ressources détenues par ce service sont désormais plus facilement accessible. Elles sont destinées aux jeunes en recherche de projet professionnel mais aussi à destination des employeurs qui peuvent alors connaitre les dispositifs et aides s'ils embauchent un jeune. Le site internet a ouvert et on peut le retrouver ici.