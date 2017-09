Un nouveau site internet pour la ville du Mans

Les sites internet de la ville du Mans et de Le Mans Métropole font peau neuve. La nouvelle version entre en service ce jeudi. Il était temps car l'ancienne mouture datait de 2002.

Un site plus simple, plus fonctionnel et mieux adapté

Avec 2 choix principaux pour l'utilisateur. Un choix par thème et un par profil. Les concepteurs du site ont remarqué que 80 % des visiteurs cliquent sur des informations pratiques : horaires des piscines, menu des cantines, jour des collectes des ordures ménagères par exemple. Dès la page d'entrée, il y a donc des rubriques qui rassemblent toutes les informations selon le thème choisi comme par exemple, les démarches administratives : faire un passeport ou payer sa facture d'eau. Win Lam Stratmains, chef de projet pour la ville du Mans

L'autre possibilité, c'est de choisir son profil : parents d'élèves, retraité, chef d'entreprise, étudiants ou touriste. Selon votre choix, vous trouverez des informations ciblées qui correspondent à vos besoins. Le site est plus moderne, plus lisible et beaucoup plus clair que l'ancien où dénicher une information relevait parfois du parcours du combattant. "On a pas été très bons reconnait" Jean Claude Boulard. Le maire du Mans qui espère que cette nouvelle mouture dopera la fréquentation du site : en moyenne 2000 visites par jour. Voici l'adresse de ces 2 nouveaux site : lemans.fr et lemansmetropole.fr. Ils entreront en service, ce jeudi, au cours de la journée.