Un nouveau site internet pour les archives départementales de la Mayenne

Laval, France

Depuis début janvier, le service des archives départementales de la Mayenne dispose d'un nouveau site internet. Après quelques difficultés de fonctionnement les premières semaines, le nouveau portail est maintenant opérationnel. Davantage illustré, plus facile d'utilisation, le site internet des archives départementales est aussi plus fourni.

L'état civil du 16e siècle

Des registres d'état civil du XVIe siècle jusqu'en 1908 sont désormais disponibles. Des listes de recensement de population, de 1836 à 1936 ont été numérisées et sont consultables. "Il y a eu un énorme travail de reprise de tous nos inventaires d'archives, avec l'ambition de tout mettre pour que les internautes, de chez eux, puissent préparer des recherches avant de venir voir les documents en salle de lecture" explique Séverine Chureau, archiviste. Pour utiliser au mieux les archives numériques, des tutoriels vidéos seront également disponibles sur le site internet.

20 kilomètres d'archives !

Grâce à ce nouveau portail, les archives départementales espèrent dépoussiérer leur image même si en Mayenne, les documents sont plébiscités par une partie de la population. Rien qu'en 2018 : 29 millions d'images ont été consultées, soit plus de deux millions par mois ! Les généalogistes et les chercheurs travaillent régulièrement sur ces archives mais que. "On a des gens qui vivent en Australie, au Québec et qui nous contactent" poursuit Séverine Chureau. "Des fois c'est à l'occasion d'un anniversaire pour un cadeau à faire à quelqu'un, et puis une fois qu'on a mis le pied dedans on ne s'arrête pas" sourit la professionnelle. Avec l'équivalent de 20 kilomètres (!) d'archives rangées dans le bâtiment de la rue des Archives de Laval, le travail ne manque pas.

Bernard Sonneck travaille sur la guerre de 1870 et épluche les archives départementales Copier