Un nouveau squat dans l'agglomération caennaise, le troisième en dix jours

Hérouville-Saint-Clair, France

Trois semaines après l'évacuation du squat du Marais, derrière la gare de Caen, l'Assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions ouvre un nouveau lieu d'hébergement. Le premier à Hérouville-Saint-Clair. Une dizaine de jeunes hommes soudanais vit depuis samedi 9 novembre dans un ancien groupe scolaire de la ville au 201, boulevard des belles portes, l'école Jean de la Varende, inoccupé selon les militants depuis un an.

Les anciennes classes de l'école servent maintenant de chambres pour les migrants © Radio France - Marcellin Robine

"C'est assez grand, il y a pas mal de grandes pièces, montre Lucien, membre de l'AG de lutte, ça pourra loger à terme une cinquantaine de personnes. Le squat est voué à remplacer le bâtiment C du Marais où était logé les Soudanais, souvent des jeunes hommes entre 16 et 26 ans." Ces migrants veulent en grande majorité gagner l’Angleterre et monter à bord d'un ferry. "Le but, c'est qu'ils puissent venir au moins se reposer et prendre un peu de chaleur, poursuit Léa, une autre militante, faire une petite nuit correcte et repartir ensuite à Ouistreham." Les membres de l'AG de lutte espèrent de la justice un délai de 18 mois avant de quitter les lieux. Ce squat est le troisième ouvert en 10 jours dans l'agglomération caennaise.