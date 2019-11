Un nouveau squat ouvert à Caen

Caen, France

Ils avaient menacé récemment d'ouvrir un neuvième squat à Caen, compte tenu de la situation critique. Dix jours après l'évacuation de celui du Marais, derrière la gare, les militants de l'Assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions sont passés à l'action. Ils ont officialisé ce vendredi 1er novembre, jour du début de la trêve hivernale, l'ouverture d'un nouveau squat.

Il est situé rue des Vaux de la Folie, dans le quartier de la Folie-Couvrechef, dans la maison de l'ancien gardien d'un stade de foot, juste derrière le périphérique nord. Priopriété de la ville de Caen, il était vide depuis plusieurs années. Au total, 11 Albanais, Géorgiens et Soudanais, dont 6 enfants, y sont logés depuis mercredi.

Un délai de 18 mois espéré

L'Assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions espère obtenir un délai de 18 mois, bien au-delà donc de la trêve hivernale. "Tant que la préfecture ne remplira pas son devoir de ne laisser aucune personne à la rue, on ouvrira des squats et on saisira la justice pour obtenir des délais, explique Sarah. D'autres collectifs militent même pour un trêve scolaire. Car derrière, pour les enfants expulsés, il y a un traumatisme important qui entraîne des difficultés à l'école."