Un nouveau stade de 40.000 places à Nantes en 2022

Un nouveau stade va être construit à Nantes pour remplacer l'actuel stade la Beaujoire. Cet équipement de 40.000 places verra le jour en 2022. Le projet entièrement privé sera financé par le FC Nantes et le promoteur immobilier Réalités.

Nantes aura un nouveau stade à l'été 2022. Le projet présenté mardi matin est porté par le président du FC Nantes et le groupe immobilier Réalités, Nantes métropole ayant donné son accord pour céder le terrain sur lequel sera bâti cette enceinte de 40.000 places (contre 34.000 aujourd'hui à la Beaujoire). Cet équipement aura vocation à garder "l'esprit de la Beaujoire" selon les porteurs du projet, il sera d'ailleurs construit sur le même site et sera opérationnel pour pouvoir accueillir des matchs de football lors des Jeux olympiques de 2024.

Un stade...mais pas seulement

Il s'agit donc d'un projet entièrement privé baptisé Yellow Park et qui ne se limite pas au stade, le promoteur construira aussi sur le site des logements (entre 1500 et 2000), une école, un parc urbain et des bureaux. Au cours de la conférence de presse organisée au centre de communication de l'ouest (CCO), le président du FC Nantes Waldemar Kita a dit vouloir "tout faire pour que ce stade soit le meilleur de France et un des meilleurs d'Europe".

@Johanna_Rolland : "En 2017, ce n'est pas à une collectivité de lancer un projet de stade. Le futur stade sera financé à 100% par le privé". pic.twitter.com/1xmKmtpO0c — Grégory Jullian (@gregory_jullian) September 19, 2017

Le maire de Nantes, la socialiste Johanna Rolland à qui Waldemar Kita a offert le maillot du club, a précisé que les collectivités ne mettront pas un centime dans ce projet y compris dans la démolition de l'actuel stade de la Beaujoire. Le montant de l'opération est estimé à 200 millions d'euros.

@YoannJoubert : "Le montant du projet du futur stade est de 200 millions d'euros". pic.twitter.com/bBMydjOwvD — Grégory Jullian (@gregory_jullian) September 19, 2017

Pour le stationnement, un parking silo (c'est à dire à étages) sera construit sur le site.