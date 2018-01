Le Mans, France

Nous sommes dans le sous-sol de la piscine. Des centaines de mètres de tuyaux acheminent l'air des bassins et le gaz qui sert à chauffer l'eau et les locaux du centre aquatique. De l'air chaud qui va être en partie récupéré puis réutilisé grâce à des nouvelles machines. "Nous installons une nouvelle centrale de traitement de l'air" explique Laurent Favré, le responsable énergie à la ville du Mans et à Le Mans Métropole. " L'air ambiant de la piscine est environ de 29 degrés. Plutôt que de rejeter l'air à 29 degrés dehors pour réchauffer les petits oiseaux, nous allons récupérer une partie de cette chaleur qui sera ensuite réinjectée dans le système. C'est autant d'énergie en moins dépensée pour chauffer les locaux de la piscine.

Laurent Favré est le responsable énergie à la ville du Mans. Les travaux effectués sur le système de chauffage de la piscine vont faire baisser la consommation de gaz et donc la facture Copier

Il y a aussi une nouvelle pompe à chaleur qui sert à déshumidifier l'air de la piscine.

La piscine des Atlandides est le bâtiment de l'agglomération mancelle qui consomme le plus de gaz.

Valentin Gubian et Laurent Favré, responsables des questions énergétiques pour Le Mans et Le Mans Métropole. Derrière eux, les immenses tuyaux de la chaufferie du centre aquatique. © Radio France - yann lastennet

Mais ce n'est pas tout, le système de chauffage lui aussi va changer. A partir du mois d'avril il va être raccordé à l'usine d'incinération de la Chauvinière. A terme, 20 à 30 % du gaz servant à chauffer l'eau et les locaux de la piscine proviendra de la combustion des déchets de la Métropole ce qui permettra de diminuer la facture car le centre aquatique des Atlandides est le plus gros consommateur de gaz de l'agglomération. "Il faut savoir que la piscine coûte chaque année 350 000 euros en gaz et autant en électricité" note Jacques Gouffé, élu écologiste, adjoint au maire et délégué à la transition énergétique. L'enjeu c'est de faire diminuer ce coût mais aussi de diminuer ce que cela représente en CO2. Le gaz, c'est de l'énergie fossile, l'électricité, il faut la produire. Diminuer notre impact carbone et très important vue l'urgence climatique".

Jacques Gouffé, l'adjoint au maire en charge de la transition énergétique, explique que la piscine coûte chaque année 350 000 euros en gaz et autant en électricité Copier

Les travaux de raccordement du chauffage de la piscine avec l'usine de méthanisation de la Chauvinière. A terme, 20 à 30 % du gaz consommé par la piscine seront issus de la combustion des déchets © Radio France - yann lastennet

Réouverture de la piscine le 5 février

Le coût des travaux est de 800 000 euros, financé à 80% par l'Etat, l'Europe et la Région. Un investissement qui, selon les élus, pourrait être amorti dans les 5 ans à venir, même si le montant des économies n'a pas encore été chiffré. 450 000 personnes s'y baignent chaque année ce qui fait de la piscine mancelle la plus fréquentée des Pays de la Loire. Elles n'ont plus que deux semaines à patienter. Le centre aquatique rouvrira ses portes le lundi 5 février après un mois de travaux