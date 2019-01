Un nouveau système de téléassistance dans le Lot pour permettre de diminuer les socilicitations des pompiers

Lot, France

Le Conseil départemental du Lot et le SDIS 46, service départemental d’incendie et de secours, viennent de déléguer à la société Présence Verte le service de téléassistance. Il permet pour une personne âgée ou handicapée vivant seule de bénéficier d’un service de secours en cas de chutes ou de problèmes via un boîtier.

Une cellule d’écoute mise en place pour répondre aux appels

2 000 personnes sont abonnées à ce service dans le Lot. Avant lorsqu’une alerte était lancée, les pompiers recevaient l’appel. Avec cette délégation, c’est désormais la société Présence Verte qui le traitera. Elle « bénéficie d’une cellule d’écoute que nous n’avions pas et bien souvent les pompiers recevaient les appels, explique Serge Rigal, président du Conseil départemental du Lot. Nous devions proposer ce système là et il ne peut se mettre en place que si on a un volume d’appels suffisant. Là, on est sur des plateformes nationales. »

« L’objectif pour nous est que les gens puissent vieillir à domicile »

Autre avantage, le système évolue. Désormais, il ne passera plus exclusivement par les lignes téléphoniques. Il sera donc toujours opérationnel. Mais pour cela, l’ensemble des abonnés devront changer leur boîtier. « L’objectif pour nous est que les gens puissent vieillir à domicile. Nous travaillons beaucoup sur le service à domicile et la téléassistance en fait partie. Et nous devons rester très performant » ajoute Serge Rigal.

Le prix évolue aussi. L'abonnement passe d’environ 25 € à 17,5 €.