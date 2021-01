Un nouveau TER Lille-Paris passera en Picardie le week-end

La région Hauts-de-France lance une nouvelle ligne de TER qui reliera, tous les week-end, Lille et Paris via Douai, Longueau et Creil en deux heures.

C'est une très bonne nouvelle pour de nombreux Picards ! La région Hauts-de-France s'apprête à lancer une nouvelle ligne TER entre Lille et Paris qui passera par la Somme et l'Oise. C'est Franck Dhersin, le vice-président en charge des transports au conseil régional, qui l'annonce ce jeudi 7 janvier 2021. Ligne inaugurée samedi 16 janvier prochain.

Un TER du week-end

Le TER fera donc Lille-Douai-Longueau-Creil-Paris en deux heures. Un parcours disponible uniquement le week-end, "C'est plus facile de créer de nouveaux trains le week-end parce que l'on peut entrer beaucoup plus facilement dans les gares Lille Flandres et Paris Nord qu'en semaine, où les quais sont saturés", explique Franck Dhersin.

Le billet à partir de dix euros

Le samedi et le dimanche, il y aura donc un aller-retour le matin et un autre le soir. Le premier train partira de Lille samedi 16 janvier à 9h12 et arrivera en Gare du Nord à Paris à 11h15. Suivi d'un retour Paris-Lille à 10h32. Des trains au tarif TER, "On peut bénéficier de tous les tarifs TER classiques et des cartes de réduction". On trouvera des premiers prix à dix euros le billet TER Lille-Paris pour un adulte, et un euro pour un enfant.

Mieux connecter les Hauts-de-France

C'est l'opportunité d'aller passer une journée à Paris ou à Lille facilement depuis la Picardie, ou pour les étudiants picards de rentrer chez eux le week-end. C'est aussi une manière de mieux connecter les Hauts-de-France entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, assure Franck Dhersin. Une nouvelle ligne TER qui représente "plusieurs millions d'euros", selon le Monsieur transports régional. Une promesse de Xavier Bertrand, "Il a toujours dit qu'aucune ligne de train ne serait fermée, insiste son vice-président. On va investir 600 millions d'euros pour sauver les lignes dans la région".