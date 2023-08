Un nouveau véhicule amphibie pour les pompiers de la Manche

Sa silhouette attire l'œil. Quatre mètres de haut, 2,5 de large, et surtout de grandes roues. En complément des moyens aériens (Dragon 50, H160 de la Marine nationale) et maritimes (SNSM), ce VATT (véhicule amphibie tout terrain) vient renforcer les moyens d'intervention des pompiers pour assurer la sécurité des visiteurs du Mont-Saint-Michel et des personnes qui traversent sa baie. "On cherche à avoir les outils les plus efficaces possibles dans ces milieux particuliers : sable, boue, voire sables mouvants", explique le préfet de la Manche, Frédéric Périssat.

A terme, ce nouveau véhicule amphibie doit remplacer les deux chenillettes utilisées par les secours. Ces dernières avaient plusieurs limites opérationnelles :

leur fragilité , ce qui entraînait des coûts de maintenance important à cause de la salinité et du sable

, ce qui entraînait des coûts de maintenance important à cause de la salinité et du sable et leur perte d'adhérence sur terrain mixte (eau et vase)

Impact environnemental

La préfecture de la Manche indique que le VATT "répond à l’ensemble des objectifs fixés par ses caractéristiques de franchissement, de flottabilité, de transport, par sa facilité de mise en œuvre et d’entretien". Il est monté sur des roues avec des pneus gonflés à basse pression ce qui permet sa flottabilité et aussi de ne pas avoir d'impact sur l'environnement. "Autant les chenillettes peuvent marquer le sol et la flore", là l'indice de pression au sol est au plus bas parmi les véhicules amphibies. Par ailleurs, le moteur de ce VATT est "conforme aux normes antipollution" et il n'y a "aucun risque de fuite d'essence ou d'huile du fait de la rétention dans la coque", précise la préfecture.

Armé de quatre pompiers, il peut accueillir jusqu'à dix personnes, notamment des victimes d'isolement par la marée voire des barquettes pour des blessés. Dans un premier temps, une des chenillette reste sur le site le temps de l'acquisition d'un deuxième VATT.

Le coût de ce nouveau véhicule amphibie s'élève à environ 100.000 euros. A titre de comparaison, une chenillette coûte plus de 300.000 euros. Cinq pompiers ont été formés pour piloter ce VATT.