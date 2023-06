Un nouveau visage pour le quartier de la Gauthière, à Clermont-Ferrand

Le quartier de la Gauthière va connaître d'importants travaux de réaménagement d'ici 2030, tout comme les quartiers Saint-Jacques et les Vergnes à Clermont-Ferrand. Clermont Auvergne Métropole signe une deuxième convention avec l'ANRU, l'Agence Nationale du Renouvellement Urbain, après un premier programme de rénovation entre 2006 et 2018.

ⓘ Publicité

L'objectif, d'ici 2030 : rattacher le quartier à l'ensemble de la ville. Cela commence par la création d'un axe de circulation entre le quartier des Pistes et le centre commercial. "Les enjeux clairement identifiés, c'est une ouverture sur le quartier à l'ouest", explique Julien Peguet, paysagiste à l'agence HYL, en charge du projet. Cet axe permettra une meilleure circulation dans ce quartier dit "labyrinthique".

Du vert et de la convivialité

Au cœur du quartier, il y aura du vert : une grande plaine "récréative" avec des bancs, des jeux, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Des parvis seront également créés au niveau des écoles, tout en réduisant les espaces minéraux pour lutter contre la chaleur.

Le quartier de la Gauthière d'ici 2030 - Métropole de Clermont

150 logements neufs

Le nouveau visage de la Gauthière, c'est aussi la construction de 150 logements neufs. Des logements collectifs, intermédiaires et individuels, en bref : des maisons et immeubles de petite taille pour diversifier le quartier. Sans oublier la réhabilitation de plus de 500 logements sociaux, pour améliorer les performances thermiques. L'objectif ici est de favoriser la mixité sociale, et retrouver un quartier paisible et attractif "pour justement casser cet effet de barre d'immeuble qui marque un peu l'identité de la Gauthière", ajoute Julien Peguet.

"C'est le rôle des collectivités territoriales de rendre habitable le quartier. Qu'on ait envie, qu'on n'ait pas peur, qu'on soit bien dans son jardin partagé, dans son square public, dans son école...", assure Odile Vignal, vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole en charge du renouvellement urbain.

Ce n'est malheureusement pas nouveau, les incivilités et les scènes de violence sont régulières à la Gauthière. "C'est la meilleure façon de mettre un terme à ces violences extrêmement dangereuses. Plus il y aura de gens qui vivront et qui seront actifs dans ces quartiers, moins il y aura de place pour des activités délictueuses."

loading

En concertation avec les habitants

L'idée du projet est aussi de répondre à une demande de la part des 4.000 habitants du quartier. Si vous habitez à la Gauthière, vous pouvez donner votre avis et vos attentes sur ce réaménagement. Une concertation est ouverte depuis ce mercredi 28 juin et jusqu'au 30 septembre prochain. Deux temps forts sont prévus les 6 et 7 juillet, puis au mois de septembre, dans le quartier. Plus d'informations au centre social Nelson Mandela.