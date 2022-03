Un nouveau visage pour le quartier Trait-d'Union à Nîmes

Dans la "maison des projets" de Pissevin, la maquette impressionne. Elle reprend sur 3 ou 4 m² la totalité du quartier. Et les changements sautent aux yeux. A Trait-d'Union, 3 immeubles de 4 étages plus attique avec commerces en rez-de-chaussée à la place de la galerie commerciale existante et de la moyenne surface déjà abattue. La galerie Wagner n'existe plus. Et de nouvelles voiries sont dessinées pour aérer le quartier. Une maquette... il faudra encore plusieurs années pour que ce projet de bois et de carton soit une réalité de béton et d'arbres, la réalité d'un quartier refondu pour ses habitants.

Matthieu Piriou, de la SPL Agathe Copier

La principale difficulté de ce projet, maintenir l'activité des commerces de proximité le temps des travaux. Un jeu de chaise musicale. Les commerçants de la galerie Wagner sont relogés pour 2 ans dans la galerie commerciale de Trait-d'Union, puis ils intégreront le premier immeuble construit. La galerie commerciale sera ensuite détruite pour reconstruire à la place 2 autres immeubles avec là-aussi des commerces en rez-de-chaussée. Mais attention prévient Matthieu Piriou, de la SPL Agathe : "_Il y a une vraie priorité sur les commerces viables de la galerie Wagner_. Les commerces viables actuellement en souffrance seront conservés, d'autres souhaitent partir, et d'autres devront partir."

reportage à Trait-d'Union Copier

Autre axe de ce projet de renouvellement urbain, la santé. De 4 aujourd'hui, le nombre des pharmacies passera à 2, une au nord et l'autre au sud du quartier. Et la ville tente de proposer des immeubles adaptés aux médecins de façon à créer deux pôles santé, là aussi l'un au nord et l'autre au sud. Quant à La Poste, elle restera le temps des travaux, ce qui n'était pas gagné d'avance nous dit Olivier Bonné, adjoint à la ville en charge de la rénovation urbaine : "La Poste est aujourd'hui une entreprise commerciale comme une autre et comme tout commerce a des logiques économiques. Et au départ n'avait pas l'intention de laisser un bureau temporaire le temps des travaux." La négociation aurait été dure mais c'est désormais acquis, La Poste restera à Pissevin le temps des travaux et y restera après, même si personne ne peut encore dire précisément où.

La Poste reste à Pissevin le temps des travaux explique Olivier Bonné, adjoint à la ville de Nîmes en charge de la rénovation urbaine Copier

Eliass, agent de voyage, très satisfait d'avoir quitté son emplacement de la galerie Wagner pour un bureau clair, à Trait-d'Union © Radio France - Philippe Thomain